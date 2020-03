Nolberto Solano y su increíble justificación: “Los que no se pueden juntar son los que están infectados”

Nolberto Solano está en el ojo de la tormenta luego de que fuese detenido durante una reunión en La Molina celebrada en horas del toque de queda, en el marco del estado de emergencia. Tras ello, tuvo una increíble defensa durante una acalorada entrevista en RPP luego de que incumplió la medida del Gobierno dictada para evitar el brote del coronavirus.



"A veces uno no se puede defender. Cualquiera pensaría que Magaly (Medina) es dueña de la verdad. Estuve en la casa de una vecina. No fue una fiesta, no había mucha bulla. Nos invitaron para almorzar y estábamos departiendo", señaló inicialmente Nolberto Solano sobre su detención.



Tras ello, él consideró que se estaba sobredimensionando su situación, pese a que en la actualidad se registran 580 infectados por COVID-19 y pese a que hace algunos días el presidente Martín Vizcarra señaló que producto a las reuniones sociales se incrementó el número de infectados.

Jaime chincha entrevista a ñol solano y lo critica por JUERGUEAR en plena cuarentena "tu eres un ejemplo para los niños" pic.twitter.com/HQYZ1mhgdZ — Erickcartman (@BaltraCesar) March 27, 2020

"Sí, pero bueno, si vamos a analizar a todo el mundo (...) Estaban cinco a seis personas. Estaba con mis niños, estábamos departiendo. Entiendo de lo que se ha venido hablando, de toda la protección y estoy muy de acuerdo con las medidas que se han tomando, pero creo que lo están agrandando más de lo que es", indicó.



El asistente técnico de Ricardo Gareca manifestó, en un intento de justificación, un argumento que contradice las recomendaciones sanitarias a raíz de este brote.



“No lo puede hacer (el juntarse), el que está mal. Los que no se pueden juntar son los que están infectados”, indicó Solano.



Finalmente, tras protagonizar una acalorada discusión con el periodista Jaime Chincha, el técnico aseguró que el escenario que se está planteando en la actualidad frente a las rigurosas medidas son "exageradas".



"Es una gran determinación, pero tampoco hay que llevarlo a un escenario tan exagerado (...)", sentenció.

Así fue la detención de Nolberto Solano en toque de queda