Coronavirus en Colombia, minuto a minuto: reporte actualizado HOY martes 31 de marzo

Coronavirus Colombia EN VIVO. El presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Salud, confirmó que los casos positivos por COVID-19 se aumentaron a 798. El mandatario realizó una conferencia de prensa el último lunes para anunciar medidas económicas y sociales.

- 9:23 a.m. "Actualmente tenemos 30 mil pruebas de COVID-19 disponibles para pacientes con sospecha de contagio y, en los próximos días, esperamos la llegada de otras 300 mil. El INS Colombia tiene capacidad de hacer 1.500 pruebas diarias y 200 en cada laboratorio regional", ministro Ruíz.

- 9:00 a. m. Iván Duque ofreció una entrevista en exclusiva para RCN Radio.

- Iván Duque: "Proteger los hogares mas vulnerables, garantizarles flujos de ingreso, que les dieran la posibilidad de transitar la tormenta sin hambre a través de un esquema en donde más de 30 millones de colombianos tendrán ese acceso".

- Iván Duque: "Diseñamos una plataforma que permite monitorear como esta el nivel de abastecimiento, municipio por municipio, y tener claro cuáles van a ser esas líneas de venta (…) y mirar a ver como se pueden hacer tasas de compensación de interés para muchos pequeños productores".

- Iván Duque, presidente de Colombia, en entrevista para RCN: "en este momento, el día de hoy, no hay todavía la suficiente información de la curva epidemilógica para ver si se prolonga o no se prolonga. Esta no va a ser a única cuarentena, pero las demás las tendremos que hacen con mucho más inteligencia".

- Iván Duque: "Colombia ha estado en una proporción menor en términos de muertes y de contagios frente a otros países del mundo".

- 8:30 a. m. Iván Duque, presidente de Colombia: "Con el ministro de Agricultura firmamos el Decreto 486, con el que lanzamos línea de crédito Colombia Agro Produce por $1,5 billones. Estos recursos se destinarán para mantener la liquidez de los campeones del país y que puedan seguir produciendo.

Con @Minagricultura firmamos Decreto 486, con el que lanzamos línea de crédito ‘Colombia Agro Produce’, por $1,5 billones. Estos recursos se destinarán para mantener la liquidez de los campesinos del país y que puedan seguir produciendo. #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/2l6a56P5rU — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 31, 2020

- 8:00 a. m. Ciudadanos del municipio de Tenjo, cercano a Bogotá, bloquearon con piedras la carretera de entrada al pueblo porque creyeron que supuestamente 90 personas que llegaron de EE.UU. contagiadas con la COVID-19 iban a ser llevadas para pasar la cuarentena allá, algo que fue desmentido por las autoridades.

En imágenes publicadas en las redes sociales, se ve cómo los ciudadanos usaron volquetas para descargar toneladas de piedras y bloquear la carretera que une a esa localidad con la vereda (aldea) de Siberia y con Bogotá.

Una de las personas que participó del bloqueo, con mascarilla puesta, aseguró en un video que esa localidad, donde viven unas 20.000 personas, es solidaria pero aún no tiene casos registrados de coronavirus, por lo que sus ciudadanos hacen lo posible para evitar que llegue.

"Estamos cerrando la vía porque se tiene conocimiento de un fuerte rumor de que vienen noventa personas infectadas a Shalom (un centro de retiros de la organización social del Minuto de Dios)", dijo el ciudadano.

Medidas de Colombia ante coronavirus

- Aislamiento obligatorio hasta el 13 de abril. Prohibición de vuelos internacionales de pasajeros. Cierre de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales.

- Programa de ayuda económico por 15.000 millones de dólares y baja de tasa de interés de referencia (de 4,25% a 3,75%) por parte del Banco Central.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Colombia?

Infectados: 798

Muertes: 14

Recuperados: 15

Bogotá: 350

Valle del Cauca: 9

Antioquia: 96

Bolívar: 40

Cundinamarca: 29

Risaralda: 29

Atlántico: 25

Norte de Santander: 16

Quindío: 16

Huila: 21

Caldas: 15

Cauca: 9

Tolima: 9

Meta: 8

Magdalena: 8

Santander: 8

César: 4

Boyacá: 4

San Andrés y Providencia: 1

Casanare: 1

Nariño: 2

Huila: 21

Noticias sobre coronavirus hoy Colombia

Miles de habitantes de un municipio vecino a Bogotá están sin agua en medio de la cuarentena general por la pandemia del nuevo coronavirus, luego de que un tubo se dañara por un temblor en la madrugada de este sábado, informaron fuentes oficiales.

Los más de 130.000 habitantes de Chía, en el departamento de Cundinamarca, están sin el servicio por la ruptura de un tubo madre que transporta agua hacia esa localidad limítrofe con la capital colombiana, informó el alcalde Luis Carlos Segura en un video enviado a periodistas.

"Es un daño bastante fuerte (...) que va a dejar sin agua a un gran porcentaje del municipio, por no decir que a la totalidad", aseguró.

La estructura se averió la madrugada de este sábado como consecuencia de un temblor de magnitud 5,1 ocurrido a las 00H55 locales (05H55 GMT) con epicentro en el municipio de Los Santos, departamento del Santander (noreste), según el estatal Servicio Geológico Colombiano.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció el envío de camiones cisterna para abastecer a la población mientras se restablece el servicio.

Las autoridades no precisaron cuándo podría regresar el agua a Chía, aunque llamaron a las ciudadanía a racionarla.

Decenas de personas salieron a las calles, algunas con tapabocas y guantes, para comprar agua, según se observaba en imágenes publicadas en redes sociales.

La afectación se presenta en el cuarto de 19 días de confinamiento general ordenados por el presidente Iván Duque para intentar frenar la propagación de la COVID-19, que deja seis muertos y 539 contagios detectados desde el 6 de marzo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 105.019 1.717 2.537 2. Italia 86.498 9.134 10.950 3. China 81.340 3.292 74.588 4. España 72.248 5.690 12.285 5. Alemania 53.340 399 5.700 6. Irán 35.408 2.517 11.679 7. Francia 32.964 1.995 5.700 8. Inglaterra 17.089 1.019 135 9. Suiza 13.377 242 1.530 10. Holanda 9.762 639 3

Número de casos de coronavirus en Sudamérica

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 3.417 92 6 2. Ecuador 1.627 41 3 3. Chile 1.610 5 43 4. Argentina 690 17 72 5. Perú 680 11 14 6. Colombia 539 6 10 7. Uruguay 274 0 0 8. Venezuela 113 2 39 9. Bolivia 74 0 0 10. Paraguay 56 3 1

Casos de coronavirus en Estados Unidos y México

Estados Unidos, México y otros países del Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 105.019 1.717 2.537 Panamá 786 14 2 México 717 12 4 República Dominicana 581 20 3 Costa Rica 263 2 3 Honduras 95 1 3 Cuba 80 2 4 Trinidad y Tobago 66 2 0 Guatemala 32 1 4 Jamaica 30 1 2 El Salvador 19 0 0 Nicaragua 4 1 0

Economía de Colombia durante el coronavirus hoy

El Banco de la República de Colombia (central) recortó este viernes en medio punto porcentual su tasa de interés de referencia, de 4,25% a 3,75%, en la primera reducción en casi dos años para dar oxígeno a la economía en medio de la pandemia y la caída de los precios del petróleo.

La decisión es "consistente con las medidas prioritarias tomadas para aumentar la liquidez y garantizar el buen funcionamiento de los mercados financieros" y apunta a "contribuir a la futura recuperación de la demanda interna una vez se normalice el funcionamiento de los mercados", indicó el emisor en un comunicado.

Los siete miembros de la junta directiva del banco central optaron de forma unánime por la reducción luego de mantener el indicador estable en 4,25% desde abril de 2018. La tasa es la menor desde abril de 2014 (3,50%).

La decisión busca "aliviar la carga financiera de los hogares y las empresas durante la actual coyuntura", agregó el banco.

El gerente del organismo, Juan José Echavarría, aseguró que aún no hay un cálculo sobre la afectación que tendrá la economía colombiana por el COVID-19 y la baja en los precios internacionales del crudo.

"Todavía es muy incierto para tener estimativos sobre crecimiento", afirmó en rueda de prensa virtual. "Pero por supuesto, el virus va a frenar la economía (...) va a ser mucho menor de 3,3% que habíamos pensado".

El gobierno conservador de Iván Duque esperaba un crecimiento del 3,7% para 2020.

Duque lanzó una batería de medidas económicas por más de 15.000 millones de dólares para paliar la crisis derivada de la pandemia del nuevo coronavirus, que en el país deja seis muertos y 539 contagios desde el 6 de marzo.

La cuarta economía latinoamericana también resiente la baja de los precios del oro negro, su principal fuente de divisas.

Antes del estallido de la pandemia, Colombia registraba una desocupación superior al 12% en las principales ciudades.