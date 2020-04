Milagros Leiva confiesa que le hackearon su cuenta: "Lo lograron, ya no estoy en Twitter"

Milagros Leiva se mostró mortificada en la última edición de su programa, esto debido a que su cuenta en Twitter no funcionará más, ello a raíz de que personas hackearon dicha red social de la periodista.

“Entonces creemos en la libertad de expresión, sí, yo sí creo, vivimos en democracia, creo que vivimos en democracia. Creo que hay que escuchar todas las voces y por eso digo que siempre entrevistó a Dios y al Diablo, en el medio a todos porque todos merecemos ser escuchados”, comentó Leiva.

Además agregó: “Eso me ha avisado Twitter, que se ha metido en mi cuenta, lo felicitó, yo no sé nada de Twitter, un amigo me ayudó a crearla. Lo lograron, no estoy en Twitter, en estos momentos no tengo cuenta”.

Por otro lado, la periodista comentó que agradece tener un espacio televisivo para mostrar su posición referente a distintos temas que le aquejan a nuestro país.

“Tengo esta tribuna y este programa donde tengo irrestrica libertad, yo agradezco esto porque aquí no hay censura, no nos dicen no temas con (...) los periodistas buscamos la verdad, la verdad es incómoda a veces por supuesto que es incómoda”, acotó.