Coronavirus: Martín Vizcarra anuncia que alumnos podrán emigrar de escuelas privada a públicas

En tiempos del coronavirus, los padres de familia están preocupados por el sistema educativo. Según una encuesta realizada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), el 90% de apoderados están insatisfechos con las clases virtuales que reciben sus hijos en escuelas privadas.

Sin embargo, eso no es todo. Pues, dicha investigación indica que el 77% de padres consideran que el pago de pensiones mensualmente deben reducirse entre 41% y 50% por la crisis financiera que atraviesa nuestro país.

Frente a esto, Martín Vizcarra anunció que los alumnos de instituciones privadas podrán realizar sus traslados a colegios públicos. "El Ministerio de Educación está evaluando reabrir la matrícula para poder recibir a estos estudiantes. Tenemos que dar todas las posibilidades", agregó.

Asimismo, Vizcarra Cornejo se pronunció sobre la posibilidad de reajuste en las pensiones escolares. "La educación privada debe cambiar sus características en lo que queda del año. Debe tener un nuevo planteamiento", enfatizó Vizcarra.

La palabra del Minedu

Por su parte, Martín Benavides, titular de Ministerio de Educación, aseguró que el Ejecutivo viene "diseñando una estrategia" para que el aprendizaje "no se vea afectada" durante el Estado de Emergencia debido al COVID-19.

"Los padres que no puedan mantener a sus hijos en colegios privados podrán trasladarlos a colegios públicos para que el aprendizaje no se vea afectado. Estamos diseñando una estrategia para poder absorber a esa determinada cantidad de alumnos, porque todos los años se tiene una oferta, pero no se dejará a estos alumnos sin educación", explicó Benavides a 'Panorama'.