Boicot a McDonald' se realizará un "apagón económico" contra las políticas DEI impulsadas por Donald Trump

DEI es un marco organizacional en Estados Unidos que busca crear un ambiente más igualitario y justo en los ámbitos laboral y social. Se enfoca en los grupos minoritarios e históricamente marginados. Su objetivo es promover la igualdad y el trato justo de las personas, sin distinción de género, orientación sexual, religión, entre otros. Tras las nuevas políticas de Donald Trump para reducir este programa, muchas empresas han tenido que alinearse a sus lineamientos y se han visto afectadas. McDonald’s, la franquicia más importante del mundo, sufrirá un boicot por parte de un grupo social tras adoptar estas nuevas medidas.

Boicot contra McDonald's por culpa de Donald Trump

La Unión Popular de Estados Unidos, liderada por John Schwarz, llamó a boicotear McDonald’s desde este martes 24 de junio. La organización exige una reforma tributaria justa, el fin de la especulación en los precios, verdadera equidad y responsabilidad organizacional. "Esta es una muestra de fuerza, solidaridad y cambio impulsado por la gente. Que lo sientan. Que nos escuchen", escribió Schwarz en Instagram.

McDonald's sufrirá un boicot económico por reducir sus políticas de diversidad, igualdad y equidad que el gobierno de Donald Trump está impulsando. Foto: EFE

El líder ya había organizado desde febrero de este año los llamados "apagones económicos" contra otras grandes compañías como Amazon, Walmart y Target, con el objetivo de que los estadounidenses reduzcan o dejen de consumir sus productos y servicios, y apoyen a pequeñas empresas o negocios locales. John declaró a un medio local que estas acciones buscan responder a decisiones injustas que solo benefician las ganancias de estas corporaciones.

"Estamos boicoteando a McDonald’s porque ha demostrado, una y otra vez, que las ganancias importan más que las personas: desde la especulación con los precios hasta la evasión fiscal, desde la desigualdad salarial hasta la explotación en la publicidad. Y sí, sus esfuerzos en DEI parecen más maniobras publicitarias que un verdadero cambio sistémico. Ya no financiamos a empresas que fingen defender algo sin hacer nada", señaló el líder del movimiento.

Este boicot también se fundamenta en dos momentos críticos: un brote de Escherichia coli ocurrido en 2024, relacionado con una hamburguesa contaminada, y la reducción de sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) debido a las nuevas políticas impulsadas por Donald Trump. Dentro de este plan estatal se incluyen la restricción de los objetivos de representación aspiracional en los procesos de contratación, la eliminación de la participación en encuestas laborales de terceros y el cambio de nombre del equipo de Diversidad a "Equipo de Inclusión Global".

McDonald's responde

El director de Recursos Humanos de campo, Jordann Nunn, explicó: "Hemos cambiado parte del lenguaje que usamos, pero en esencia, nuestra programación no ha cambiado nada. No tenemos intención de hacerlo". Pese a ello, la empresa ha modificado otros lineamientos, como dejar de participar en encuestas externas que miden la diversidad corporativa y cambiar el nombre de su equipo de diversidad. Por esta razón, la Unión Popular busca afectar a la compañía a través del boicot, aunque algunos expertos señalan que este movimiento no tendría un impacto significativo en las ganancias de la cadena de comida rápida.