Pánico en Carolina del Sur: rayo cae sobre 20 personas sujetas a un cable metálico con boyas en el lago Murray

Un rayo cayó sobre el lago Murray en Carolina del Sur y dejó a 12 personas, entre ellas varios niños, heridas y hospitalizadas. Afortunadamente, según informaron las autoridades, las lesiones no son de gravedad y se espera que todos se recuperen pronto.

El incidente ocurrió en el Dominion Beach Park, donde equipos de emergencia atendieron a un total de 20 pacientes. La rápida respuesta de los servicios de emergencia permitió que la mayoría de los afectados recibiera atención en el lugar, aunque 12 de ellos fueron trasladados a hospitales cercanos.

Impacto de rayo en lago de Carolina del Sur deja doce heridos

De acuerdo con Associated Press, el martes, el clima en la zona era soleado, con algunas nubes en el horizonte, pero sin indicios de tormenta en el área donde ocurrió el rayo. Según el departamento de bomberos de Irmo, el rayo impactó el agua mientras varias personas se encontraban cerca de un cable metálico y de boyas que delimitan la zona de natación.

"La descarga fue bastante fuerte para todos", afirmaron los bomberos, quienes también destacaron que, a pesar de la gravedad del evento, las lesiones no fueron tan severas como podrían haber sido.

¿Qué se sabe sobre las lesiones y la atención médica de los afectados?

Las lesiones reportadas incluyeron quemaduras leves, siendo las personas que se aferraban al cable metálico las que sufrieron las consecuencias más graves. Sloane Valentino, portavoz de los bomberos, indicó que la atención médica fue rápida y efectiva, lo que contribuyó a que no se registraran casos críticos.

Las autoridades del condado Lexington confirmaron que las lesiones no se consideran potencialmente mortales. El parque reabrirá tras las evaluaciones de seguridad pertinentes, programadas para el miércoles.

Reacciones y medidas de seguridad en Carolina del Sur

El meteorólogo Matt Gropp, del Servicio Meteorológico Nacional en Columbia, describió el evento como "un rayo de la nada". A pesar de que una tormenta eléctrica se desarrollaba a unas pocas millas al sur, los bañistas en el lago no estaban al tanto de la inminente amenaza. "Fue uno de los primeros rayos de la tormenta y las personas allí no lo esperaban", comentó Gropp, quien también señaló que no había llovido en el lago en el momento del incidente.

Las autoridades han instado a la población a estar atenta a las condiciones climáticas, especialmente en áreas donde se realizan actividades acuáticas. La seguridad de los visitantes es una prioridad, y se están tomando medidas para garantizar que incidentes como este no se repitan en el futuro.