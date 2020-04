André Carrillo también se unió a los festejos por el Ramadán en Arabia Saudita [FOTO]

La pandemia del coronavirus encontró a André Carrillo en Arabia Saudita, país en el que milita por estar vinculado a su liga con el club Al Hilal. El atacante se adapta a la cultura y vivencias en dicho país, incluso también uniéndose a los saludos por la llegada del Ramadán.

El también jugador de la Selección Peruana aprovechó la llegada de la festividad musulmana y envió un saludo a todos quienes pertenecen a esa religión. “Te felicito con motivo del mes sagrado del Ramadán. Feliz año nuevo”, escribió André Carrillo en su cuenta de Instagram.

No obstante, eso no fue lo más llamativo de la publicación de la ‘Culebra’, sino que también apareció en una foto totalmente vestido con atuendos comunes en Arabia Saudita. André Carrillo apareció con una túnica blanca y turbante de similares colores. Un cambio de look grande.

Este tipo de vestimenta suelen utilizarse entre los musulmanes, una costumbre a la que André Carrillo se va adaptando poco a poco. Así como ya logró acoplarse por completo al torneo local, el ex Alianza Lima también aprovecha el tiempo libre para estudiar prácticas comunes en Arabia Saudita.

André Carrillo rumbo en su mejor temporada

La llegada de André Carrillo al Al Hilal se dio en julio del 2018, momento desde el cual empezó a destacar con habilitaciones y goles. En su primera temporada anotó tres goles, logrando celebrar la Supercopa de Arabia Saudita y la Champions League de Asia. Gran colectivo.

Actualmente, en su segunda campaña, la participación en la liga local puede llevar al Al Hilal a un nuevo título liguero, mientras que también siguen jugando a nivel internacional. Lo más resaltante es que lleva 4 tantos y, su el fútbol se reanuda, puede superar su mejor marca goleadora: 5 con Sporting Club en el 2014-15.