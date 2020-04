Mujer le reclama a su novio por 'likes' a su ex pareja, este finge no oírla pero perro lo delata [VIDEO]

Este viral se ha convertido en un éxito en Youtube. Un hombre venía realizando una videollamada en 'Zoom' de lo más normal con su novia para saber cómo está lidiando con el confinamiento, cuando de pronto se vio arrinconado por una presunta infidelidad.

La joven le reclamó a su novio por unos 'likes' a su ex pareja. Este fingió problemas de conexión haciendo que no la escuchaba, pero apareció su perro en plena transmisión y lo terminó delatando. Este hecho se volvió viral en las redes sociales.

Pensó que se había salido con la suya, pero no fue así. En México, se registró un insólito hecho de una mujer reclámandole a su novio por estar pendiente de su ex pareja y este fingió no escucharla. Se quedó inmóvil y no realizó ningún gesto, para que así la joven deje de preguntar.

El chico pensaba que ese método le había resultado, pues la mujer empezó a tocar la pantalla y a hacer muecas para que su pareja reaccione, cuando de pronto apareció la mascota de su novio, por ende, quedó al descubierto. "Y por qué estoy viendo a tu perro entrando, moviéndose", fueron sus palabras.

El video es más épico por la editada que presenta. Suena de fondo: "Y ese compa, ya está muerto no más no le han avisado". El joven cambió de cara al ser descubierto y no tuvo más remedio que contarle toda la verdad: el por qué de sus 'likes' a su ex.

Es preciso mencionar que este video, que ya cuenta con más de 100 mil reproducciones, fue compartido originalmente en Instagram por el influencer David Moreno. En solo minutos alcanzó grandes cifras y se ha posicionado como uno de los más vistos en las redes sociales.