Mujer encuentra emotiva carta en el celular de su esposo, quien murió de coronavirus [FOTOS]

Hay historias con finales tristes que, pese a todo, merecen ser contadas porque nos muestran- una vez más- el inmenso amor que tiene un esposo hacia su esposa e hijos. Y en tiempos de coronavirus, esto se ve con mayor frecuencia en diferentes rincones de mundo.

Claro ejemplo de ello se puede ver en la historia que compartió Katie Coelho, quien encontró en el celular de su esposo una emotiva carta despidiéndose de ella y de sus hijos. "Los amo con todo mi corazón y me han dado la mejor vida que yo podría haber deseado".

Jonathan Coelho, de 32 años, falleció el pasado 22 de abril después de una lucha de 28 días en el hospital, 20 de ellos conectados a un respirador artificial, así lo comunicó su esposa, Katie Coelho, en una entrevista a 'CNN'. Coelho había mejorado en los últimos días, pero finalmente el COVID-19 le ganó la batalla.

[FOTO: GoFundMe]

Katie revela que luego del deceso de su esposo, agarró sus pertenencias y las llevó a casa. Le llamó mucho la atención en el celular de su esposo y luego de varias idas y vueltas, decidió por borrar las fotos que había en su galería. Encendió el teléfono y fue ahí que encontró la carta redactada por Jonathan.

"Tengo tanta suerte que me enorgullece ser tu esposo y el padre de Braedyn y Penny. Katie, eres la persona más hermosa y cariñosa que he conocido. Eres verdaderamente única en tu clase… asegúrate de vivir la vida con felicidad y la misma pasión que me hizo enamorarme de ti. Ver que eres el la mejor madre para los niños es lo mejor que he experimentado", se puede leer en la nota.

[FOTO: GoFundMe]

Asimismo, se despide de sus dos hijos, Penélope, de 10 meses, y de Braedyn, de 2 años, a quienes los cuidará desde el cielo. "Dile a Braedyn que él es mi mejor amigo y estoy orgulloso de ser su papá. Dile a Penélope que es una princesa y que ella puede lograr lo que quiera en la vida", finalizó.

Esta historia fue compartida por Katie en una cuenta de GoFundMe con el fin de recaudar fondos para ayudar a cubrir los gastos médicos de su esposo.