Yahaira Plasencia confesó que le gusta la imitación de Jefferson Farfán en ‘El Wasap de JB’ [VIDEO]

La cantante Yahaira Plasencia ha sido vinculada con Jefferson Farfán desde hace un tiempo, aunque recién hace poco se hizo oficial la relación amorosa que sostienen. El fútbolista hizo el gran anuncio a través de sus redes sociales, tras pregunta de Paolo Guerrero.

Aquella transmisión por Instagram Live hizo que la conversación entre los dos jugadores de la Selección Peruana tome gran trascendencia, generando que el programa de comicidad ‘El Wasap de JB’ haga una imitación, la cual también observó Yahaira Plasencia.

La salsera, que pasa sus días en cuarentena en Rusia con Jefferson Farfán, tuvo una divertida charla con Carlos Vilchez y Danny Rosales para Radio Panamericana, en la que se refirió al tema. Los también protagonistas del programa televisivo fueron directos.

“¿No sé si habrás la imitación de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero? Qué te pareció”, fue la consulta que recibió Yahaira Plasencia. La ‘Reina del Toto’ confesó estar feliz con las imitaciones: “Yo siempre lo veo y le hablo por mensaje a JB en Instagram porque me río mucho con todo”, señaló.

Además, también se refirió a una de las frases características que utiliza la versión cómica de Jefferson Farfán. “La verdad que me encanta cuando me dice ‘bebé’ en el sketch. ¿A quién no le va a gustar?”, señaló Yahaira Plasencia. Se divierte con estas imitaciones.

Finalmente, elogió el trabajo de Jorge Benavides en estos tiempos de aislamiento a causa del coronavirus. “Me impresiona el profesionalismo que tiene, a pesar de que ahora todos estamos preocupados. Algo de risa cae bien a todos, ponen a Yahaira también ahí, me causa mucha risa”, sentenció.