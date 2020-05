Laura Bozzo se presentó sin maquillaje y pidió a sus seguidores “no asustarse” [VIDEO]

La polémica Laura Bozzo suele causar revuelo con sus declaraciones, aunque en tiempo de cuarentena por coronavirus decidió cambiar el tono de su relación con sus seguidores, esta vez causando algo de gracia. La conductora decidió aparecer sin maquillaje.

Como pocas veces se le ha visto, Laura Bozzo hizo su aparición a través de sus historias de Instagram sin una pizca de algún producto cosmético. Su trabajo en la televisión impide que sea vista sin maquillaje, aunque en medio de la cuarentena hizo una excepción.

En algunas de sus recientes historias, la conductora hizo su aparición al amanecer y, aunque tal vez era evidente, recalcó que se presentó de forma natural, por lo que también hizo una pequeña advertencia para sus seguidores, la cual generó algo de risas.

“Buenos días, buenos días a todos. Sí, así es, así me levanto, no se asusten”, relató Laura Bozzo, mientras que casi no podía aguantar las risas. De la misma forma, reveló la razón por la que se encontraba sin maquillaje en ese momento, al margen de que parecía amanecer.

“Bueno, es que las pestañas se me desaparecieron, las otras se me quemaron. Por eso me estoy pegando unas pestañas postizas, porque las otras se me quemaron casi todas”, añadió la controvertida conductora. Aunque, al tanto de las circunstancias, no fue el único tema que tocó.

Ante la pandemia del coronavirus y la posterior cuarentena dictada por el gobierno de México, Laura Bozzo se refirió a ello. “Agradezcan a Dios por un día más de vida y ya saben, a ejercitarse, para no salir como una pelota luego del aislamiento”, sentenció.