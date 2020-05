Papá de Jefferson Farfán: “Le doy la bendición para que se case con Yahaira Plasencia” [VIDEO]

Días atrás, en un enlace en vivo que sostuvieron Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, el ‘Depredador’ puso en más de una ocasión en aprietos al atacante del Lokomotiv de Moscú y logró sacarle una información que muchos ya sospechaban.

Resulta que el futbolista del Inter hizo que Jefferson Farfán confirmara que se encuentra pasando la cuarentena en Rusia junto a la cantante Yahaira Plasencia, con quien mantuvo una relación tiempo atrás.

A pesar de que ambos no han hecho oficial que han vuelto a tomar la relación, es solo cosa de esperar que pronto salgan fotos a la luz. Incluso, el papá de la ‘Foquita’, Luis Farfán, se animó a darles la bendición.

En un avance de la entrevista que le hizo el periodista Omar Ruiz de Somocurcio para el programa 'Teledeportes' de Panamericana Televisión, el padre del también delantero de la Selección Peruana se animó a hablar del vínculo sentimental que tiene el futbolista con la cantante.

“¿Su nuera va a ser?”, le preguntó el comunicador a lo que, sin titubear, Luis Farfán respondió: “Claro, mi nuera a ser. Le doy la bendición (a Jefferson) para que se case con Yahaira (Plasencia). Yo vengo y ya, vayan con Dios, chicos”.

Entre otras cosas, Luis Farfán contó que está feliz por lo bien que la viene pasando el exdelantero de Alianza Lima y que siempre le ha gustado trabajar. Por ejemplo, contó que forma parte del serenazgo de La Molina para ganarse un 'billetito'.

Pero eso no es todo, el patriarca de los Farfán también hablará este domingo desde las 6:30 p.m., de 'Doña Charo' y de su ex cuñado, nada menos que el 'Cuto' Guadalupe, quien días atrás confesó que ya no se habla con la 'Foquita' por un tema familiar.