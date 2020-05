Universitario no habría pagado el préstamo de Dos Santos, quien tendría que volver a Uruguay

Desde Cerro Largo de Uruguay mostraron su preocupación sobre el préstamo de Jonathan Dos Santos, ya que Universitario no cumple con pagar la totalidad del préstamo del "9" y existe una cláusula que dejaría muy mal a los cremas.

Cerro Largo es dueño del pase y el presidente, Ernesto Dehl, nunca estuvo tan de acuerdo de que fiche por la "U" ya que su intención era venderlo a México, pero la oferta de este país nunca llegó. Tras varias semanas de convencerlo, aceptó el préstamo a cambio de US$100 mil por un año con opción de compra.

Además, el acuerdo señalaba que el pago se haría en dos partes: los primeros US$50 mil contra el tránsfer, antes del TMS, y los otros US$50 mil se pagarían con los ingresos en la "Noche Crema".

Bueno, lo primero se pagó y la segunda cuota no se hizo hasta la actualidad. Y, bueno, en Cerro Largo están molestos y preocupados; no saben a quién reclamarle el pago por el lío de las administraciones entre Solución y Desarrollo y Carlos Moreno.

Lo más grave no es eso. ¡Atención! Y es que existe una cláusula en el contrato que advierte: si no pagan antes del 30 de junio, el "9" deberá retornar a Cerro Largo con multas y recargos de por medio. ¿Culpa de quién es? Seguramente de la primera administración y también de la actual que no solucionan el problema.

Destacado: Al parecer tampoco se cumplió con el pago a River Plate de Uruguay por el préstamo de Luis Urruti.