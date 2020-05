Johnnier Montaño recordó la respuesta a Julio Pacheco: "No tengo miedo a tus amenazas"

A pesar de tener un gran cartel, Johnnier Montaño llegó con perfil bajo al fútbol peruano tras haber sido fichado por Sport Boys en 2008. Su buen rendimiento con la 'rosada' le permitió tener oferta de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal para el inicio de la temporada 2009.

Según relevó el volante colombiano, Universitario fue inicialmente el club que expresó su deseo de contratarlo. "Termina el torneo, lo voy a declarar porque me falta poco también, y me dicen que me quedara para la premiación del mejor jugador del torneo. Les dije que no podía porque era cumpleaños de mi hijo y tenía que regresarme a Colombia", declaró a Movistar Deportes.

"Me llama un compatriota y me dice 'Hermano, te van a llamar de la 'U'. Vamos a armar un equipazo para que te vengas'. Yo le dije que ya porque no tenía compromiso con nadie. En Boys prácticamente nos echaron a todos", expresó.

Sostuvo que la conversación se realizó vía teléfono y que no llegó a formalizarse. "Todo (la conversación con Universitario) fue por teléfono. Les dije que conversaran con las personas que me trajeron a Perú, que en ese entonces era John Lozano. Me fui a Colombia, al cabo de unos días llamé a John para preguntarle que había sido de las negociaciones con la 'U' y me dice que ya no habían llamado", acotó.

Fue entonces que Alianza Lima aprovechó el descuido de los 'cremas' para arrebatarle al '10'. "Dije, bueno. Estaba en el cumpleaños de mi hijo y una de las personas que habían venido a la reunión, me dice que estaban preguntando por mí. Salgo y era Mauricio Prado quien venía de parte de la gente de Alianza Lima y me dice 'hermano, acá está tu contrato'. Yo no había hablado nada con ellos, ni de sueldo, ni de nada. 'Fírmalo', me dice Prado y decidí firmar. Así es como llego a Alianza", detalló.

Johnnier Montaño recordó las amenazas de Julio Pacheco

En Universitario no cayó bien que Johnnier Montaño decida irse a Alianza Lima. El 25 de marzo de 2008, el presidente de la 'U' de ese entonces, Julio Pacheco, logró que su demanda por difamación agravada sea aceptada por el 41° Juzgado Penal de Lima.

El ex dirigente crema argumentó que no toleraría que el jugador haya dejado entrever que él haya sido el responsable de las amenazas de muerte que recibió tras fichar por los íntimos.

"El Juzgado determinó que el jugador rinda su instructiva el 15 de abril y yo lo haga al día siguiente. También he pedido una indemnización por daños y perjuicios", declaró aquel día Pacheco, quien argumentó que esperaba verlo preso. Montaño recordó el hecho.

"Ahí empecé a recibir amenazas, de que era falto de palabra. Hermano ¿de qué falto de palabra? ¿Amenazas? Yo no creo en eso porque conviví con ella desde chico, a las amenazas no le tengo miedo. Lo que vaya a pasar, que pase porque contigo no tengo ningún documento que haya firmado. Hay tres testigos. Haz lo que quieras. Sí, con (Julio) Pacheco. Obviamente le comenté a Alianza de la situación y ellos me dijeron que no me preocupara", detalló.

"Como era de la 'U' el tema se alargó cuatro meses, pero bendito Dios se pudo liberar y llegar a Alianza a quienes estoy muy agradecido por haber llegado a la institución", indicó.

Finalmente, reveló las gestiones que inició Sporting Cristal para contratarlo. "La gente de Cristal buscó a John Lozano y me dijo '¿Qué quieres hacer'? Yo le dije 'John la verdad mi prioridad era quedarme en el Boys'. La idea era mantener la base, pero el doctor Kouri se fue y nos quedamos en el aire. Llegó otro dirigente y nos botaron", concluyó.