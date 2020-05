Sporting Cristal se suma a la puja para repatriar a Gabriel Costa

Su contrato con Colo Colo finaliza el 2022, sin embargo Gabriel Costa no tiene ningún problema en aceptar alguna propuesta del fútbol peruano y en Sporting Cristal se pusieron atentos para competir con Alianza de Mario Salas.

Si bien aún no existe una oferta formal, en el Rímac estudiarán esta posibilidad de acuerdo al presupuesto de la institución y solicitaran la última palabra al técnico Roberto Mosquera.

En la actualidad Gabriel Costa no se siente cómodo con el "Cacique". Constantes lesiones y suplencias son temas que aún no lo logra resolver y por esta razón no ve con buenos ojos su continuidad en el club chileno. Los agentes del extremo tomaron cartas en el asunto y en los próximos días verán las intenciones de Sporting Cristal.

Problemas en Colo Colo

Por la pandemia del coronavirus, la directiva decidió aplicar suspensión perfecta de labores al plantel profesional. Los jugadores mostraron su disconformidad ante la medida y mediante el Sindicato de Futbolistas Profesionales presentaron sus quejas a la Dirección de Trabajo.

La Sifup pidió fiscalizar a la directiva de Colo Colo y la acusaron de no cancelar las remuneraciones desde el 1 al 22 de abril. Según señalaron, los jugadores cumplieron con sus labores y merecen que les reconozcan su sueldo.