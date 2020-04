¡Lo sufre Gabriel Costa! Colo Colo decidió acogerse a la Ley de Protección de Empleo

La dirigencia de Colo Colo y su plantel profesional no llegaron a un acuerdo, y la concesionaria Blanco y Negro decidió acogerse a la Ley de Protección de Empleo para poder sobrevivir durante el tiempo que dure la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia del coronavirus.

"La ley nos obliga a suspender la relación laboral, por lo tanto, los jugadores una vez notificados ya no tienen dependencia laboral. Desde hoy, y hasta que no vuelva el fútbol, los jugadores Colo Colo no tienen situación contractual con nosotros", explicó Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de ByN.

Si bien los jugadores de Colo Colo, incluido Gabriel Costa, aceptaron reducirse el sueldo entre un 30% a 40% durante lo que dure la crisis del coronavirus, fue la exigencia a la dirigencia lo que colmó la paciencia de Blanco y Negro: la reestitución total de aquel dinero en el 2021.

"El plantel no juega un partido hace 40 días, 40 días que no entra un peso por borderó, y hay algunos que piensan que es justo, que les pague el 100 por ciento, por eso mi enfado y mi tristeza", expresó Aníbal Mosa, presidente de ByN.

"Hemos hablado tanto de la solidaridad, de desigualdad, teníamos la gran oportunidad. No me lo imaginé nunca. He visto el esfuerzo que se ha hecho en el directorio, para hacer el menos daño posible, tuvimos que tomar este camino, nos obligaron a tomar este camino. Espero haya una respuesta, esto está abierto, espero cambien la decisión", afirmó, con resignación, el director José Daniel Morón sobre la decisión del plantel de Colo Colo.

¿Qué significa la Ley de Protección del Empleo?

En declaraciones a 'DaleAlbo', el abogado Ignacio Figueroa explicó que dicha medida a la que se acogerá Colo Colo es "una ley para poder sobrevivir y funcionar" sin llegar al caso de que desaparezca como sociedad. "La lógica es bajar los costos por un tiempo acotado y después volver a subirlos suponiendo que todo llega a una relativa normalidad. No tiene nada que ver con las quiebras, porque si bien están en aumento porque no hay dinero, es una situación donde la sociedad deja de ser sociedad por falta de recursos", expuso.

Ahora bien, los jugadores de Colo Colo no se quedarán totalmente en la ruina durante lo que dure la Ley de Protección de Empleo. Tal cual en nuestro país con la suspensión perfecta de labores y la fondos AFP, los futbolistas cobrarán de su seguro de cesantía, es decir, de su dinero ahorrado. "Entonces cuando se te acaba el ahorro individual lo pides en un fondo solidario. La idea es que el primer mes te pueden pagar un 70% de tu remuneración, el segundo un 60 y seguirá bajando", afirmó Figueroa.

El abogado chileno especificó en qué consiste la Ley de Protección de Empleo en un plantel de fútbol. "Colo Colo deja de ser responsable del sueldo de los jugadores, pero debe seguir pagando las cotizaciones y ellos dejan de tener la obligación de trabajar. La suspensión es por un período determinado y mientras dure eso, los trabajadores deben gestionar cómo recibir sus seguros de cesantía. Cuando se acabe el plazo, los jugadores se presentan a entrenar y el club los debe recibir y volver a pagarles sus sueldos", puntualizó.