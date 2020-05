Lambayeque: Enfermeras lloran para solicitar equipos y mejoras para combatir al COVID-19

Según una información de RPP, unas enfermeras de un hospital de Ferreñafe protestaron llorando en la puerta del centro médico, solicitando más apoyo para seguir batallando contra el coronavirus.

"No tenemos personal de salud y trabajamos en condiciones inadecuadas. Tenemos derecho a trabajar con dignidad. Sólo traen carpas pero no pruebas de coronavirus. Anoche llovió y todas las carpas se han mojado. No hay oxígeno ni hay agua las 24 horas”, denunciaron las enfermeras.

Además, según la información publicada, el personal de limpieza se ha quejado porque desde diciembre no habrían recibido sus respectivos sueldos y no cuentan con los equipos de protección necesarios para trabajar.

Ello ha originado que en varios pasillos del hospital de Ferreñafe tengan tirados varios guantes y mascarillas ya usados.

Por si ello fuera poco, las enfermeras aseguraron que una enfermera ha fallecido por coronavirus y 15 colegas están pasando aislamiento porque dieron positivo a esta enfermedad.

Como se sabe, Lambayeque es la tercera región más afectadas por el coronavirus en el país —por detrás de Lima y Callao— con 2763 casos confirmados.

Respecto al porcentaje de letalidad, es la región que encabeza la lista con un 10.64% pues 294 personas perdieron la vida por culpa de este virus.