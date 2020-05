Ver Aprende en Casa EN VIVO HOY 5 de mayo: horario completo de clases en México

VER Canal ONCE Aprende en Casa EN VIVO Ingenio TV hoy martes 5 de mayo por Internet y TV UNAM | EN DIRECTO no te pierdas toda la programación especial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con todos horarios de las clases a distancia para los niveles inicial, primaria y secundaria, esto gracias a la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) y Canal Once.

Las clases se están desarrollando a distancia luego de que hubo una paralización a raíz del brote de coronavirus en México. En ese marco, los alumnos de los niveles preescolar, primaria, secundaria y medio superior deben conectarse desde sus casas por medio de Internet o a través de la señal televisiva para seguir las actividades del día de "Aprende en Casa".

Es importante precisar que, por medio de varias plataformas, el alumnado podrá conocer los detalles del programa Aprende en Casa. La programación habitual estará suspendida temporalmente para compensar la ausencia del alumnado en los colegios.

“Aprende en Casa” se alinea a los programas diseñados para Educación Básica y Media Superior con el fin de que, al término de la exposición de los contenidos fundamentales, se desarrollen preguntas que los estudiantes puedan incluir en un segmento denominado Carpetas de Experiencias.

Programación Aprende en Casa MARTES 5 DE MAYO

Conoce los horarios y la programación completa de las clases virtuales de "Aprende en Casa" México para hoy martes 5 de mayo.

Horario de clases de primaria en "Aprendo en Casa" México

Los alumnos de 1° y 2° de primaria recibirán clases de legua materna, conocimiento del medio, educación física y artes hoy martes 5 de mayo.

¿Qué horarios tiene el programa Aprende en Casa?

Preescolar: Las clases son de 07:00 a 09:00 horas.



Primaria: De lunes a viernes en un horario de 07:00 a 15:00 horas horas. Además, también se incluyen una programación de clases de inglés.



Secundaria: La programación para alumnos de secundaria es de 08:00 a 12:30 horas, de lunes a viernes.

Bachillerato: La programación para jóvenes que estén cursando el bachillerato es de lunes a viernes, pero en un horario de 11:00 a 13:00 horas.

Canales para sintonizar Once niños

- 11.2 TV Abierta

- 280 Dish

- 311 Izzi

- 330 Sky

- 144 Total Play

- 311 Star TV

Canales para sintonizar TV UNAM

- 20.1 TV Abierta

- 120 Axtel, Sky, Dish, Megacable

- 20 Izzi y Total Play