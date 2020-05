El video que muestra cómo avispas asesinas decapitan a abejas obreras

Lo que se temía en Estados Unidos pasó y no precisamente está vinculado con una presunta guerra, sino por un arma mucho más letal y que puede liquidar colonias enteras de abejas obreras. Nos referimos a avispas gigantes de origen asiático.

Aún no se sabe con exactitud el por qué de su llegada de estas avispas, denominadas "avispas asesinas", al estado de Washington. De inmediato, se volvió viral en Youtube un video que revela cómo las avispas asesinas decapitan a abejas obreras.

Según informa 'The New York Times', un apicultor residente en Custer, en Washington, se topó con una desagradable sorpresa: sus abejas habían sido decapitadas.

Esto generó una investigación y se llegó a la conclusión que fueron "avispas asesinas", que son originaron de Asia y pueden matar a personas si no tienen un buen sistema inmunológico.

Ello ha causado la preocupación de los estadounidenses, quienes empezaron a buscar videos sobre estos avispones y encontraron uno del 2018 elaborado por BBC.

En dicho clip viralizado en redes sociales en los últimos días revela cómo avispones decapitan a abejas obreras. Es más, pueden matar personas con un alto nivel de veneno y si la persona no tiene buenas defensas, según informa 'The New York Times'

En otro video, se puede apreciar cómo 30 avispones pueden matar 30 mil abejas. Su principal objetivo es alimentarse de miel y de larvas, sin embargo, también se abastecen de abejas. Estas "avispas asesinas" ya llegaron a Estados Unidos.