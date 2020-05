Bono Familiar Universal 760 soles [Declaración jurada]: Detalles sobre la entrega del subsidio

Bono Familiar Universal, ¿cuál es la plataforma para cobrar los 760 soles? | HOY martes 12 de mayo tenemos nueva información sobre el acontecer nacional respecto a la expansión del coronavirus en el Perú, pero también sobre la entrega de subsidios que puso a disposición el gobierno de Martín Vizcarra para afrontar el estado de emergencia.

El Perú cuenta hasta hoy con un total de 68.882 casos confirmados de coronavirus, mientras que la suma de fallecidos hasta la fecha ascendió a 1.961. Sin embargo, es importante considerar que hay 22.406 personas que han vencido la batalla contra la COVID-19 en nuestro país.

De esta manera muchos peruanos se preguntan si son o no beneficiarios del “Bono Familiar Universal”, subsidio que otorga el gobierno de turno para las familias que, en medio del estado de emergencia por el coronavirus, se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Bono Familiar Universal 760 soles: ¿cuál es la plataforma?

El bono “Yo Me Quedo en Casa”, “Bono Rural”, “Bono Independiente”, y otros, han contado con plataformas para poder conocer si accedes o no al subsidio monetario. En el caso del “Bono Familiar Universal” esto no será una excepción.

Sucede que, según informó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, la página para conocer a los beneficiarios del bono de 760 soles estaría disponible del 8 al 10 de este mes, es decir, del viernes hasta el domingo pasado. Sin embargo esto no sucedió, pero lo que sí hubo fue un pronunciamiento para dar luces de lo que sería.

La plataforma que se ha dispuesto para que los peruanos puedan saber si acceden o no al beneficio irá de la mano con un aporte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), mismo que habilitará su base de datos generando así una plataforma interactiva en la cual se podrá conocer a qué peruanos les corresponde el beneficio.

Bono Familiar Universal 760 soles: se empleará el método de declaración jurada

A diferencia de subsidios anteriores en donde el mismo Estado en coordinación con entes de fiscalización hicieron el padrón para aquellas familias que serían beneficiadas para el “Bono Familiar Universal”, la metodología cambiará. Sí, en esta ocasión serán los mismos peruanos quienes podrán inscribirse para el mencionado bono, aunque lo harán bajo el concepto de declaración jurada.

“Tenemos que empadronar a más de 2 millones de hogares. Abriremos una plataforma que estamos trabajando con RENIEC, para que los hogares validen sus datos. La web estará lista la próxima semana y la información será validada”, comentó la viceministra de Prestaciones Sociales, Patricia Balbuena.

Es importante señalar que en esta oportunidad se apelará a la entrega de datos por parte de la propia persona. Eso sí, si esta incurre en mentiras y ello logra ser demostrado, estaría incurriendo en un grave delito y pasaría a ser procesado por las autoridades correspondientes.

Bono Familiar Universal 760 soles: datos para la declaración jurada

En este nuevo método empleado para la entrega del “Bono Familiar Universal 760” los ciudadanos tendrán que registrar los siguientes datos:

Nombres y apellidos

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Situación familiar

Situación laboral

Estos son algunos de los datos que se tendrán que ingresar al sistema y, luego de ello, el ciudadano tendrá que dar fe que toda la información brindada sea verdadera dado que luego pasarán a ser verificados.

Bono Familiar Universal 760: ¿qué pasa si miento en la declaración jurada?

Este sistema será corroborado con el Sistema de Focalización de Hogares y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por lo que si el ciudadano miente o introduce información que se aleja de la realidad será procesado por infringir en el delito contra la justicia.

¿Cómo empadronarse para el Bono Universal 760 soles?

En los siguientes días se habilitará una plataforma web para que los peruanos puedan conocer si acceden o no al subsidio monetario de 760 soles.

Al respecto, Patricia Balbuena comentó: "Estamos probando la plataforma a nivel informático con RENIEC solo para las familias que no han podido acceder a ningún bono, a modo de declaración jurada con datos verdaderos porque si ponen datos falsos pueden ser acusados de falsedad genérica".