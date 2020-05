Netflix: películas y series de estreno para junio en la plataforma streaming [VIDEO]

Netflix se ha convertido en la fiel compañera de muchas personas en los últimos meses, dado que permanecer en cuarentena por el coronavirus ha aumentado el uso de la plataforma streaming. Y, como no puede ser de otra manera, nuevos estrenos se avecinan en junio.

A pesar de que muchas producciones se han visto obligadas a detener sus grabaciones, eso no afectó mucho a Netflix para actualizar su contenido. El calendario que ya tenían establecido los favoreció hasta cierto punto y vienen con todo con el desenlace de algunas series y nuevas películas.

13 Reasons Why es una de las más esperadas puesto que tendrá su gran cierre con la cuarta temporada a estrenarse el 5 de junio. Esta vez los estudiantes de Liberty High School se alistan para su graduación tras la muerte de Bryce Walker, pero tendrán problemas tras culpar Montgomery de la Cruz de ello.

Dark llegará a su final con el esperado estreno de su tercera temporada el 27 de junio. En las últimas horas se estrenó el tráiler de la espectacular serie dejando muchas dudas sobre los personajes, los viajes en el tiempo y la existencia del multiverso. Hará pensar mucho más a los fanáticos.

The Sinner también llega con su tercera tanda de capítulos, que se estrenaron primero en Estados Unidos. En cuanto a películas, Wonder Woman y tres películas de Indiana Jones han generado gran expectativa. Aquí te dejamos la lista completa del nuevo contenido de Netflix para junio.

Series de Netflix para junio

13 Reasons Why: temporada 4 (5 de junio)

Dark: temporada 3 (27 de junio)

RuPaul’s Drag Race: temporada 12

RuPaul’s Drag Race: Untucked!: temporada 12

The Sinner: Jamie (19 de junio)

Historia de un crimen: La búsqueda

The Politician: temporada 2

Fuller House: Episodios finales (2 de junio)

Queer Eye: temporada 5

Amar y vivir

Reality Z

¿Me escuchas?

De cita en cita: temporada 2

Marcella: Temporada 3

Manjares divinos

F is for Family: Temporada 4

Keeping up with the Kardashians: temporada 1-2

The Real Housewives of Beverly Hills: temporada 1-2

The Real Housewives of New York City: temporada 1-2

The Real Housewives of Atlanta: temporada 1-2

Top Chef: temporada 1-2

The Titan Games

Modern Family: temporada 7; 8; 9 y 10

La cantina de medianoche: temporada 1; 2 y 3

Películas en Netflix para junio

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal

Indiana Jones y la última cruzada

Indiana Jones y el Templo de la Perdición

Rescatando al soldado Ryan

Amor sin escalas

Perdido en Tokio

Perfume de mujer

Hancock

Enemigo mortal

Jack Reacher: bajo la mira

La nueva gran estafa

Inframundo el despertar

El último maestro del aire

Un papá genial

Las últimas vacaciones

Hombres, mujeres y niños

El Grinch

El cadáver de la novia

Documentales

Lenox Hill, Genios del abecé, Atleta A, La familia del soldado, Eric Andre: Legalicen todo y Bebés: Parte 2.

Anime

BAKI: La saga del gran torneo de Raitai, Brand New Animal y Amor de gata.