¿Christian Cueva fichará por Emelec? Lo último que se sabe sobre el futuro de 'Aladino'

Christian Cueva y Cienciano del Cusco se alistan para un partido clave ante Deportes Iquique, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, en las últimas horas ha tomado fuerza un fuerte rumor: Emelec de Ecuador estaría muy cerca de fichar al volante peruano.

Emelec va con todo por Christian Cueva

Según información del periodista deportivo Gustavo Peralta, el club ecuatoriano ya habría presentado una oferta formal por el ex "10" de la selección peruana. Aunque Cienciano no desea dejarlo ir, las conversaciones se mantienen activas. “Me contaban que la gente de Cienciano está en constante comunicación con Cueva para que no se vaya a Emelec”, reveló Peralta en un medio local.

Actualmente, Emelec atraviesa una sanción que le impide fichar jugadores, pero esta restricción podría levantarse a fin de mes, lo que abriría las puertas para cerrar el fichaje del mediocampista nacional. “A partir de ese punto, avanzarían en el acuerdo que ya tienen con Cueva. Están muy confiados en fichar al peruano”, añadió el periodista.

Christian Cueva estaría cerca de fichar por Emelec de Ecuador. Video: L1MAX.

No solo Emelec: un club argentino también se suma a la puja

Desde la interna de Cienciano, aseguran que Emelec no sería el único interesado. Cueva habría recibido también un sondeo de un club importante de Argentina, lo que complica aún más su permanencia en el equipo imperial. “Cueva le ha dicho a la interna de Cienciano que está la oferta de Emelec y también hay un interés desde Argentina. El club del Cusco le ha pedido que se quede, porque quieren seguir peleando la Sudamericana con él”, finalizó Peralta.

Próximo partido de Cienciano en la Copa Sudamericana

Mientras se define su futuro, Christian Cueva continuará siendo parte del equipo que enfrentará a Deportes Iquique este 15 de mayo de 2025 a las 21:00 (hora local) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana. Una victoria podría mantener viva la ilusión cusqueña de avanzar a los octavos de final.