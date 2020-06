Bono Universal S/ 760: ¡Último día! Hoy cierra el Registro Nacional de Hogares

¿Ya cobraste los 760 soles del Bono Familiar Universal? Si aún no lo has hecho porque no saliste beneficiado en el primer padrón que puso a disposición el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), HOY, miércoles 3 de junio es tu última oportunidad para poder ingresar tus datos en el Registro Nacional de Hogares, web que trabajó el Midis en coordinación con el RENIEC, esto para que los peruanos que no hayan recibido subsidios anteriores, puedan validar sus datos y acceder al apoyo económico del Estado en el marco de la lucha contra el coronavirus en el Perú.

ÚLTIMO DÍA: hoy cierra el Registro Nacional de Hogares

Probablemente no hayas recibido el subsidio de 760 soles del Bono Familiar Universal, y es que el propio Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mediante la titular de la cartera, Ariela Luna, comentó que hay datos que no se encuentran actualizados, por lo que la misma población deberá hacerlo mediante la página del Registro Nacional de Hogares y con carácter de declaración jurada.

Esta plataforma, lastimosamente cierra HOY, miércoles 3 de junio. La página web estará disponible sólo hasta las 23:59 horas de hoy, por lo que es importante que, si aún no has incluido tus datos en el registro, lo hagas a la brevedad y no esperar hasta el último momento.

"El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) informan a la ciudadanía que se podrá acceder al Registro Nacional de Hogares hasta las 23:59 horas del miércoles 3 de junio. La extensión del plazo busca facilitar el ingreso a la plataforma virtual para registrar datos referidos al ciudadano y hogar que conforma. Recordamos que la información tiene carácter de declaración jurada", comentó la entidad pública mediante un comunicado.

Bono Universal 760: ¿cómo ingresar al Registro Nacional de Hogares"

Si no accediste al Bono Familiar Universal u otros bonos que el Estado dio en el marco de la lucha frontal contra el coronavirus, es importante que valides y actualices tus datos en el Registro Nacional de Hogares, plataforma que cerrará hoy a partir de las 23:59 horas.

Para ingresar tus datos y validarlos mediante una declaración jurada, sólo tienes que seguir estos pasos:

Ingresar a https://registronacionaldehogares.pe/login Colocar tu número de DNI. Colocar la fecha de emisión de tu DNI. Dar clic en "No soy un robot". Dar clic en "Continuar" y listo.

Bono Universal 760: detalles HOY, miércoles 3 de junio

El gobierno dispuso la entrega del Bono Familiar Universal por 760 soles en el marco de la lucha contra el coronavirus en el Perú. El Estado presidido por Martín Vizcarra en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pusieron en marcha una serie de beneficios económicos, sin embargo, el que ha tenido mucha mayor cantidad de personas beneficiadas ha sido éste.

Sin embargo, y como en un principio erróneamente se creía, este beneficio no llegará a todos los peruanos, sino que, mediante una evaluación para cumplir ciertos requisitos, se podrá conocer quiénes sí y quiénes no accederán al apoyo de 760 soles.

Para esto, además, se puso a disposición la plataforma del Registro Nacional de Hogares, página web para las personas que no hayan recibido subsidios anteriores y que deban actualizar sus datos mediante una declaración jurada para ser incluidos en un nuevo padrón para otra bonificación del mismo monto.

Bono Familiar Universal S/760: ¿cuál es el link para registrarme?

Tal y como lo dispuso el Midis, el Bono Familiar Universal de 760 soles estará disponible mediante una plataforma web interactiva para cotejar si accedes o no al subsidio. Es muy fácil ingresar y aquí te dejaremos todos los datos paso a paso.