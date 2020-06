Martín Vizcarra sobre 'Richard Swing': "No he recomendado a cargo público ni al señor Cisneros ni a nadie"

El presidente Martín Vizcarra se mostró tajante sobre el sindicado vínculo que se le adjudica con el cantante Richard Cisneros, conocido en el mundo artístico como 'Richard Swing'. En ese sentido, fue enérgico al manifestar que lo conoció recién en la campaña presidencial del 2016 y que él o recomendó "ni a él ni a nadie" para un cargo público en su Gobierno.

En su más reciente conferencia de prensa, el jefe de Estado inició su pronunciamiento al respecto desmintiendo la veracidad de una foto que se viralizó en los últimos días, en la cual, presuntamente, él apareció con un Richard Cisneros joven hace años en Moquegua. Ante ello, expresó su indignación.



"He recibido cantidad de correos y mensaje de Whatsapp de una foto de hace muchos años, de hace 35 años, en Moquegua. La leyenda dice "está al lado del señor Richard Swing" cuando es una persona diferente, vemos que en la política hay gente que aplica lo que se hacía en los años de Hitler: "Miente, miente, que algo queda". Obviamente, en esa foto no está él", dijo inicialmente.



"Lo dije en una pregunta anterior, que lo conocí el año 2016 en la campaña electoral a la presidencia del candidato PPK. Se ha tratado de manera burda de querer demostrar que es mucho más antigua", agregó.



Luego de ello, se mostró contundente al negar que haya estado detrás de la contratación de Richard Swing por parte del Ministerio de Cultura a lo largo de varios meses, lo cual ha generado un dolor de cabeza para el Gobierno y ha ameritado una investigación de la Procuradoría.





"¿Y qué relación tiene conmigo? Ninguna. Y no he recomendado a él ni a ninguna persona a un cargo público y eso pueden dar fe los ministros. ¡No he recomendado a cargo público ni a el señor Cisneros ni a nadie! Somos enfáticos con esto", sentenció Vizcarra.