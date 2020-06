¿Cuántos delfines logras ver? El reto visual que pocos pueden resolver [FOTO]

A lo largo de esta cuarentena por la pandemia de coronavirus, se volvió muy común ver diferentes retos en Facebook. Algunos están relacionados a operaciones matemáticas y otros con la visibilidad de imágenes.

El último viral que está desafiando al cerebro y el cual pocos logran descifrar tiene que ver con una postal de delfines. Parece fácil a simple vista, pero tiene un nivel de complejidad. La mayoría fracasa en el intento. Y tú, ¿lograste acertar con el número?

A través de sus redes sociales, el usuario identificado como 'Bocetarey' compartió la imagen de nueve delfines. A simple vista parece que sí, efectivamente, hay nueve delfines en dicha postal.

Sin embargo, el resultado es erróneo. Y esto se debe a que otros delfines camuflados y que confunden la visión. Para comenzar, debes mirar minuciosamente para dar con el número exacto. Fila por fila.

¿Ya diste con el resultado? Si aún no estás seguro o te has confundido más con las diversas respuestas de los usuarios en Facebook, no te preocupes que acá te dejamos la solución. Conoce si estuviste cerca al número exacto.

SOLUCIÓN RETO VISUAL DELFINES

Ante las innumerables respuestas que se leen en Facebook, la única respuesta es diecisiete. ¿Diste con el resultado? Parece fácil a simple vista, pero como algunos delfines están camuflados ello puede tender a confundir.

En la primera imagen se visualizan a dos delfines. En el segundo hay solo uno. En el tercero, se observa a dos. En el cuarto, también hay dos. En el quinto hay solo uno. En la sexta imagen es donde la mayoría falla y tiene una única respuesta: tres. En la séptima imagen, se visualiza a dos. En la penúltima y última imagen, en cada una de ellas, también hay dos.