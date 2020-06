Magaly Medina molesta al enterarse que tiene SIS: "Voy a buscar si también tengo bono” [VIDEO]

La conductora de ATV, Magaly Medina, no pudo ocultar su asombro e indignación al enterarse que cuenta con un Seguro Integral de Salud o (SIS), dirigido a personas de bajos recursos. Además, aprovechó su espacio para dejar entrever que tal vez también fue beneficiada con el Bono Familiar.

“Amanecí un día y tengo SIS, y el SIS según tengo entendido es enfocado a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, entonces estoy asombrada porque pensé que alguien me había hackeado, como está ocurriendo con muchas figuras, y me había inscrito en el SIS porque yo no soy merecedora de un SIS. Sin embargo, el SIS me afilió de forma automática”, indicó consternada en su programa Magaly TV La Firme.

Del mismo modo, Magaly agregó: “Ellos consideraron, en sus archivos, en su data, que yo soy una persona en extrema pobreza. Con razón los bonos no llegan a nadie, no llegan a la gente que realmente lo necesita. Yo estoy en la lista de gente beneficiada en un seguro que está hecha para personas en extrema pobreza”.

Pero esto no fue todo, ya que la presentadora de Magaly Tv La Firme se logró comunicar con el representante del SIS, a quien le indicó lo siguiente:

"Según este señor yo tengo un Peas incompleto, pertenezco a una gran masa de este país que no tiene los mínimos recursos para tener un seguro. Yo le quiero decir a este señor que cómo estará su base de datos, que lo hace el Midis, tan alejada de la realidad que tengo que comunicarle que tengo un seguro”, manifestó.

Finalmente, señaló que no le sorprendería encontrarse en la base como benefactora de alguno de los Bonos que otorgó el Estado a la población más afectada por la pandemia.

“Y ahora, automáticamente porque estoy en su base de datos, de repente voy a buscar y también me tocó el bono. Con razón tanta gente que está muerta y tiene recursos ha recibido el bono, y la gente se está muriendo de hambre, no tienen bono, no tiene nada”, sentenció.