Hombre cumple 102 años y revela el secreto para llegar con salud a esa edad

Un nuevo video se volvió viral en YouTube, en el que un hombre de 102 años de edad reveló todos los secretos para que puedas llegar hasta esa edad, pero claro, con una salud estable y sin muchas complicaciones. El metraje se volvió tendencia al poco tiempo.

El programa El Show del Lagarto dio a conocer la historia de Don Pedro, un anciano que reside en Córdova, Argentina, y que el martes pasado celebró su centésimo segundo onomástico, recibiendo el saludo de todos sus vecinos. Claro, que todos a la distancia y con mascarillas para no correr riesgo de contagiarlo de coronavirus.

“Yo le agradezco a todos los vecinos que tengo, porque todos me quieren, por eso han hecho esto”, expresó emocionado el hombre, quien a pesar de su avanzada edad puede hablar de una manera muy fluida y goza de una buena salud.

Además, la cosa no acabó ahí, ya que Don Pedro se animó a contar los secretos para poder tener una larga vida. “Cuidarse, no fumar, no chupar. Un poquito sí, pero no soy de los que me paso con las bebidas. No me paso con los límites de nada”, comentó.

Tras eso, los vecinos y su hija que se encontraban allí comenzaron a cantarle el Feliz Cumpleaños, provocando la emoción del reportero que se encontraba junto a él y de todos sus compañeros.

El programa subió el video a la plataforma de YouTube, en donde se hizo tendencia y tuvo cientos de comentarios alegando que se le ve en muy buen estado, No cabe duda que de llegar a esa edad, muchos quisieran hacerlo de esa manera.