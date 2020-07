Perro pensó que lo iban a abandonar y decidió esconderse en el auto [VIDEO]

Facebook fue el medio por el cual se viralizó un video que conmovió a todo el mundo. Se trata de un perrito que se oculta entre las cosas que tenía su dueña en el auto porque pensó que iba a ser abandonado y quería evitarlo a toda costa.

La dueña del Corgi (el can) y autora del video se encontraba empacando todas sus cosas porque se iba a mudar. No obstante, su tierna mascota entendió otra cosa y pensó que su compañera se iría para siempre, por lo que no dudó en acurrucarse en la esquina de los asientos para que no lo saquen.

“Me voy a mudar de apartamento y mi perro piensa que me voy sin él, así que se ha metido a mi auto y no quiere salir de este”, comenta la mujer mientras se observan las imágenes que enternecieron a miles.

“Cuando lo vi en la parte de atrás de mi auto, simplemente me emocioné, reflexioné y me di cuenta de que probablemente pensaba que me estaba mudando sin él”, señala la descripción de la publicación en Facebook.

El video también fue colgado en YouTube y ya tiene miles de reproducciones y cientos de comentario señalando que los perros son de los animales más fieles que pueden existir.