Perú atraviesa su segunda ola de contagios de COVID-19, según Ciro Maguiña

Se prenden las alarmas. En medio del estado de emergencia, el vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, advirtió que nuestro país se encuentra en una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus.

De acuerdo con Maguiña Vargas, el levantamiento de la cuarentena está ocasionado un incremento de casos COVID-19 a nivel nacional. Ante ello, el reconocido infectólogo pidió al Ejecutivo controlar este reciente brote a tiempo para no tener consecuencias fatales.

"Primera gran ola que al no bajar vuelve a ser una segunda ola y esta segunda ola puede provocar una tercera ola, eso pasa en los brotes. Por lo tanto ese primer brote que todavía no hemos controlado con su recaída de la primera ola y eso significa ajustar las piezas a todo nivel", explicó Maguiña en entrevista con Canal N.

De igual manera, Ciro Maguiña, quien aseguró que el virus también puede ingresar por los ojos, precisó que los protectores faciales en el transporte público son necesarios para evitar más contagios por el nuevo coronavirus.

Ciro Maguiña y su controvertida frase

Ciro Maguiña aseveró que los objetos como monedas o billetes "no contagian". "Hay una psicosis de los objetos y eso hay que poner en su sitio. El que contagia es la persona cochina, la persona que no guarda distancia. Si voy a viajar en combi, llevaré mi gel. Yo recibí una moneda, lo que hago es echar mi gel porque me cuido, porque es un foco potencial, pero no es el más importante. En esos objetos, la cantidad de virus no es millonada como al toser o estornudar", apuntó.

Ciro Maguiña y su pedido a la población

Ciro Maguiña reconoció que "el tema de los hospitales es dramático porque faltan medicamentos y oxígeno, entre otras cosas. Faltan muchas cosas y eso causa muerte y dolor porque eso no ha terminado. Si la gente no colabora, eso se va a agravar y vamos a tener un colapso total donde habrá un 'sálvese quien pueda' en los hospitales". Aquí la nota completa.