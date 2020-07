Keiko Fujimori: Fiscal Pérez solicitó al Poder Judicial la suspensión de Fuerza Popular

En medio del estado de emergencia que atraviesa nuestro país debido al COVID-19, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial la suspensión temporal del partido Fuerza Popular por un plazo de dos años y medio.

De acuerdo al documento, a la que accedió el medio "Perú21", Domingo Pérez, advierte la intervención de Fuerza Popular en distintos proyectos de ley y disctámenes mediante su representación parlamentaria.

"A tenor de lo establecido en el artículo 113° del Código Procesal Penal en concordancia con el inciso 1, literal c, artículo 23 de la Ley N°30077-Ley de Crimen Organizado, el equipo especial de fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, el primer despacho solicita ante su respetable despacho, se sirva a disponer suspensión temporal de las actividades políticas por un plazo de dos años y medio", se lee en el documento firmado por Pérez.

De aprobarse la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, la lideresa fujimorista, Keiko Fujimori, quien se encuentra investigada por presuntos lavados de activos, no podría postular a las próximas elecciones generales del 2021 con su partido político.

La respuesta de Fuerza Popular

Frente a esto, Martha Chávez, congresista de Fuerza Popular, indicó que no le asombra el accionar del fiscal Domingo Pérez. "No tengo conocimiento de este documento, pero no me extraña. Es parte de toda la estrategia del señor Pérez y de quienes están detrás de él", señaló Chávez a "Canal N".

Según Martha Chávez, la medida forma parte del "propósito de persecución" en contra de su agrupación política. "Como estamos en un año electoral y no han logrado condenar a Keiko Fujimori, han tratado de impulsar modificaciones constitucionales para que las personas con sentencia en primera instancia (no puedan postular)", añadió.