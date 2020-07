Gisela Valcárcel se corta el cabello en Instagram y el resultado la sorprende [VIDEO]

Gisela Valcárcel se sometió a un cambio de look y decidió hacerlo a través de su cuenta de Instagram, pero aunque siguió todos los pasos necesarios para obtener un buen resultado, nada salió como lo esperado.

La conductora de televisión no se encontraba conforme con su rubia cabellera, pues reveló que la tenía muy maltratada, por lo que decidió 'arreglar el problema' por su propia cuenta.

La popular 'Señito' contó que la idea nació de la nada mientras hacía su rutina diaria de ejercicios:

“Hoy yo me cortó el cabello sola y ustedes lo verán. Estaba haciendo ejercicios, cuando veo esto (cabello) y digo: ¿qué es esto”, inició Gisela.

Momentos más tarde, con tijeras en mano registró el preciso momento en el que se cortó un mechón de pelo ¿El resultado? te lo mostramos a continuación.

"Se los dije!! ¿Y ahora?”, manifestó. ”Ya me lo corté y ahora, ¿Quien me lo empareja? Pero en algo está, tan mal no ha quedado”, expresó Gisela luego de darse cuenta que el resultado no era el esperado.