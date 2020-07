Profesor genera repudio en Ecuador por acoso a alumnas: “Si alguna me regala su imagen, estaría más inspirado"

Las clases a la distancia se han vuelto necesarias durante este 2020 debido al coronavirus, pero así como tienen su lado positivo también han demostrado su lado negativo y es la gran cantidad de complicaciones o casos polémicos que ha generado. En esta ocasión un profesor se hizo viral en las redes sociales por pedirle a sus alumnas que enciendan las cámaras para 'inspirarse'.

Sucedió en Ecuador, en la Universidad de las Américas (UDLA), donde un docente se encontraba dándole clases a sus alumnos bajo la modalidad virtual y tuvo un comentario que desató la polémica en todo el país norteño, ya que significó un acto de acoso.

“Si alguna estudiante me regala su imagen, yo también se lo agradecería porque estaría más inspirado”, expresó el maestro de la Facultad de Derecho. No obstante, al no tener una respuesta de sus estudiantes este reiteró su deseo por ver a alguna de las jóvenes en pantalla.

“Le dedico las clases normalmente siempre a alguna belleza, pero soy muy heterosexual, entonces por favor les ruego que los dos que están (refiriéndose a sus dos alumnos que tenían prendidas sus cámaras) encantado de verles, sería de agradecer que alguna de sus compañeras nos regalara su imagen y, por último, levanten la mano aquellos que han estado para que yo sepa más o menos si puedo repetir o no”, añadió el docente.

Todo el suceso fue grabado y mostrado a los altos mandos de la universidad el pasado 23 de julio, lo que causó la indignación de los activistas, ex estudiantes, docentes y universitarios de la UDLA, por lo que pidieron a las autoridades tomar acciones sobre lo que representa un caso de acoso sexual.

Finalmente, y tras haberse expuesto el caso en las redes sociales, la UDLA decidió emitir un mensaje a través de Twitter para calmar a todos sus integrantes.

“La Universidad de las Américas deplora los comentarios de su profesor de Fundamentos Históricos del Derecho, que contradicen valores esenciales y anuncia el inicio del proceso para su desvinculación laboral”, señala en el comunicado.