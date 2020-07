Celia Capira y sus tres hijos tienen COVID-19 pero Minsa no los monitorea [VIDEO]

No ha pasado mucho tiempo desde que el nombre de Celia Capira se volvió tendencia en las redes sociales, esto por un suceso que se produjo en Arequipa, cuando la mujer en mención corrió detrás de la caravana que movilizaba al presidente Martín Vizcarra para suplicarle ayuda para su esposo infectado con coronavirus y que se encontraba al borde de la muerte.

Sus llantos no fueron escuchados por el mandatario, quien posteriormente y en conferencia de prensa señaló que por la premura no pudo visualizar a la señora que corría entre lágrimas detrás del vehículo oficial.

Su esposo falleció y el Perú entero lamentó la pérdida de esta persona, que como muchas mueren a diario a causa del coronavirus. Hoy, sin embargo, parece que el panorama en Arequipa no ha cambiado mucho, pues precisamente Celia Capira vuelve a darnos una noticia lamentable.

Ayer, en el programa dominical 'Panorama', Celia comentó detalles de lo que fue el fallecimiento de su esposo. Ella contó que sus hijos se enteraron de la muerte de su padre por redes sociales, y cuando ella llegó a su vivienda los encontró con el alma destrozada.

Ahora, la situación no ha mejorado, y Celia confirmó que ella y sus tres hijos han dado positivo a la COVID-19; sin embargo, esto no sería todo lo trágico, pues tal y como declaró en 'Panorama', el Ministerio de Salud no está vigilando su proceso.

“No nos han estado monitoreando, yo he tenido que llamar (...) Hoy he estado llamando con insistencia porque mi hija no ha estado en su estado emocional normal. A mí me preocupa de verdad, no quiero ni pensar lo que pueda pasar más adelante”, refirió la mujer.