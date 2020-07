Celia Capira decide no perdonar a Martín Vizcarra: “Ninguna disculpa devolverá a mi esposo”

Hace unos días, todos los peruanos fuimos testigos de las desgarradoras imágenes que protagonizó Celia Capira, una mujer que corrió tras la comitiva del presidente Martín Vizcarra en una visita oficial al hospital de Arequipa. Ella suplicó atención médica para su esposo que se encontraba grave a causa de la COVID-19, aunque terminaría falleciendo.

Ante ello, el primer mandatario le pidió disculpas a nivel nacional, pues aseguró no haberse dado cuenta de sus gritos desesperados.

"Me hice la promesa de poner todo mi esfuerzo de escuchar a la gente. No me alcanza todo el tiempo para escuchar a todos los que quisiera, no me alcanza, pero pongo todo mi esfuerzo y les consta que cuando viajo a todas las regiones del país, trato de escuchar a la gente. Quizá no alcanzo a escuchar a todos, como no escuché el domingo a la señora Celia, que recién en las imágenes vi que quería hablar conmigo”, expresó en aquella ocasión Martín Vizcarra.

Celia Capira no disculpa a Martín Vizacarra

Sin embargo, las disculpas del jefe de Estado no parecen haber sido tomadas de la mejor manera por la señora Celia, ya que ella pide menos palabras y más hechos.

“No, ninguna disculpa va devolver a mi esposo. No lo arregla con una disculpa, así no se soluciona, tiene que haber obras, hechos y realidad. Quiero que investigue, quiénes son los responsables, que se hagan cargo. Tienen que investigar, caiga quien caiga, porque es un crimen lo que han hecho con mi esposo y con mucha gente. Es la ineptitud de las autoridades correspondientes que en su momento han estado”, indicó muy mortificada Celia Capira, quien se queda sola al cuidado de tres hijos.

Asimismo, calificó la situación actual que vive Arequipa como 'trágica' y criticó la labor del mandatario ante la pandemia, "El presidente no se humaniza con nosotros".

Por último, comunicó que aceptó la ayuda psicológica que le ofreció el Ministerio de Salud, pues necesitar seguir adelante por sus hijos.

Cabe recordar que Arequipa es una de las regiones más abatidas por el brote de coronavirus y ante ello el Gobierno decidió que el Minsa sea el responsable de la administración pública frente a la pandemia, desplazando así las funciones del Gobierno Regional de Arequipa en temas de Salud.