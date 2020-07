Familiar de paciente con COVID-19: "Están priorizando a gente joven, a los adultos mayores los dejan morir”

El Perú se encuentra en medio de una crisis sanitaria a causa de la COVID-19 y ante el colapso del sistema de salud en muchas regiones del país, incluyendo la capital, habrían llegado al terrible panorama de priorizar la vida de unos por encima de otros; así lo denunció la familiar de una paciente que fue a un centro de salud por atención médica para su madre de 55 años.

Una situación crítica es la que vive Cusco ante el incremento de contagios por el coronavirus, solo el último miércoles un grupo de personas peleaban por ingresar al hospital que ya habría colapsado.

Pero la historia para los pacientes dentro del nosocomio tampoco es muy alentadora, así lo da a conocer Hilda Castillo, hija de una paciente infectada que pedía desesperadamente atención para su madre antes que su situación empeore; sin embargo, su pedido fue en vano.

"Estuve toda la noche y no le quisieron atender, no le pusieron oxígeno. No querían ni cambiarle la ropa que le traje. No querían ni tocarla, la cargaron a mi mamá con una frazada”, indicó.

Además, añadió, que los médicos luego de conocer su edad le dijeron “que por órdenes del director estamos priorizando a las personas jóvenes, a los de la tercera no podemos hacer nada. Es injusto, ellos no pueden decidir quiénes sí y quiénes no”.

La joven detalló que vio a tres personas mayores morir y responsabilizó a las enfermeras porque no les prestaron atención, en cambio la situación es totalmente diferente con los pacientes jóvenes.

“¿Por qué están discriminando? ¿Por qué priorizan sólo a los jóvenes? Mi mamá está luchando por su vida”, increpó.