Donald Trump es evacuado abruptamente de conferencia por tiroteo en las afueras de la Casa Blanca [VIDEO]

Momentos de tensión se vivieron esta tarde del lunes 10 de agosto de 2020 en la Casa Blanca mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizaba una conferencia de prensa en la que daba cuenta del impacto del COVID-19 en su país.

Apenas habían transcurrido tres minutos de la exposición del mandatario, cuando los agentes del Servicio Secreto lo alertaron de abandonar el contacto con los periodistas para ser puesto a buen recaudo, debido a que en las afueras de la Casa Blanca se estaba produciendo un tiroteo.

En las imágenes del video que aparece en esta nota, se puede ver como Donald Trump es interrumpido mientras hablaba con los hombres de prensa y es retirado de la sala de conferencias para ingresar a un ambiente seguro de la Casa Blanca.

Abrupt end to President Trump's news conference. The president had been speaking less than 3 minutes. pic.twitter.com/kiJkSl33mc

Según reporta el portal argentino Infobae "funcionarios de los servicios de seguridad dijeron a la cadena NBC que efectivamente un hombre armado recibió un disparo en el pecho y fue llevado, inconsciente, al hospital de la Universidad George Washington".

"De acuerdo al primer reporte publicado por el Servicio Secreto en su cuenta de Twitter, el incidente ocurrió en la esquina de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, a unos 250 metros en línea recta de la Casa Blanca, y el sospechoso no superó las vallas de contención", precisa Infobae.

Minutos después, y con un semblante de preocupación, Donald Trump volvió a dialogar con los periodistas y los puso al tanto de lo sucedido. "Hubo un tiroteo fuera de la Casa Blanca, parece bajo control. Me gustaría agradecer al Servicio Secreto ... hubo un tiroteo real ... la persona fue disparada por el Servicio Secreto".

“¿Parezco desconcertado? El mundo ha sido durante siglos, si miras hacia atrás, un lugar muy peligroso”, expresó el mandatario con un rostro de preocupación.

President Trump: "There was a shooting outside of the White House, seems to very well under control. I'd like to thank the Secret Service..there was an actual shooting...the person was shot by Secret Service." pic.twitter.com/cnNa0aMYDt