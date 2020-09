Coronavirus en Perú: 710 067 casos y 30 344 fallecidos [resumen del jueves 10 de setiembre]

Coronavirus en el Perú | El Gobierno del presidente Martín Vizcarra informó que, hasta este jueves 10 de septiembre, nuestro país registro 710 067 casos positivos. Además, la ministra de Salud que existe una baja ligera en el número de muertes por COVID-19.

"Recordemos que todas estas cifras no deben llevarnos al triunfalismo, sino a reconocer el esfuerzo de todos y particularmente a seguir manteniendo el cuidado, esperando el momento en el cual podamos acceder a una vacuna que sea eficaz y segura para que todos los peruanos estemos protegidos", sostuvo Pilar Mazzetti en conferencia de prensa.

Coronavirus en Perú - HOY jueves 10 de setiembre

Sigue las últimas noticias del coronavirus en Perú hoy jueves 10 de setiembre.

CIERRE DEL DÍA

- 10.30 p. m. ¡Lo último! Presentan en el Congreso moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

- 9.30 p. m. De acuerdo con un balance de AFP basado en datos oficiales, América Latina y el Caribe conforman la región a nivel mundial más golpeada por la COVID-19.

- 8.40 p. m. Jorge Muñoz, alcalde de Lima: "Servicio troncal del Metropolitano está garantizado y se restablecerán las rutas alimentadoras"

- 8.40 p. m. Presidente Martín Vizcarra tras audios difundidos sobre el caso de 'Richard Swing': "No voy a renunciar, yo no me corro"

- 7.00 p. m. Congresista Ricardo Burga asegura que es "irresponsable" hablar de vacancia sin haber escuchado los audios completos.

- 6.20 p. m. El Ministerio de Salud publica el nuevo reporte sobre la evolución del nuevo coronavirus en Perú:

Casos: 710 067

Fallecidos: 30 344

Recuperados: 544 745

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 24:00 horas del 9 de setiembre. #PerúEstáEnNuestrasManos.



Más información: https://t.co/5W9twfr7jw pic.twitter.com/cf7ttEcKcJ — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 10, 2020

- 4.00 p. m. Ministerio de Salud informa mediante sus redes sociales: "Es importante prestar atención a cada señal que nuestros familiares y amigos puedan darnos. Los suicidios se pueden prevenir, ¡hablemos!"

Palabras que salvan vidas ✋ Es importante prestar atención a cada señal que nuestros familiares y amigos puedan darnos. Los suicidios se pueden prevenir, ¡hablemos! pic.twitter.com/7IIoEUiYu9 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 10, 2020

- 3.00 p. m. Ministerio de Transportes y Comunicaciones prorroga la vigencia de licencias de conducir en regiones con cuarentena focalizada.

- 2.30 p. m. Congresista Rennan Espinoza sobre los audios del presidente Martín Vizcarra: "El país no merece más inestabilidad de la que ya tenemos"

- 11.12 a. m. En el Rímac, Equipos de Respuesta Rápida del Minsa brindan evaluación, descarte y tratamiento de COVID-19 a más de 400 personas en el Centro Rápido de Atención Temporal instalado en la asociación Mariscal Castilla.

- 11.09 a. m. El congresista Edgar Alarcón presenta audios del presidente Martín Vizcarra sobre el caso Richard Swing.

- 10.00 a. m. Brigadas del Minsa recorren 374 viviendas del distrito del Rímac para hacer pruebas de descarte y brindar tratamiento oportuno de la COVID-19 a aproximadamente 700 personas vulnerables.

Brigadas del Minsa recorren 374 viviendas del distrito del Rímac para hacer pruebas de descarte y brindar tratamiento oportuno de la #COVID19 a aproximadamente 700 personas vulnerables. #LaSaludDependeDeTodos. pic.twitter.com/PnIgQEFp7U — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 10, 2020

- 8.45 a. m. César Gentille juramenta como nuevo ministro del Interior.

- 8.20 a. m. URGENTE. Desde Palacio de Gobierno se confirma que a las 8.30 a. m. el presidente de la República tomará juramento al nuevo ministro del Interior.

- 7.42 a. m. Ministro de Defensa, Jorge Chávez, recibe 150 ventiladores mecánicos de uso temporal.

- 7.00 a. m. Iniciamos un nuevo día lleno de información referente al avance y expansión de la COVID-19 en nuestro país.

Coronavirus en Perú: total de casos hasta hoy

El Ministerio de Salud dio a conocer la última Sala Situacional sobre los casos de coronavirus en nuestro país.

Casos: 710 067

Fallecidos: 30 344

Recuperados: 544 745

Distritos de Lima con más casos de coronavirus

Estos son los distritos de Lima Metropolitana con mayor nivel de contagio:

San Juan de Lurigancho

Lima Cercado

San Martín de Porres

Ate

El Agustino

Comas

Villa el Salvador

La Victoria

San Juan de Miraflores

Santa Anita

Rímac

Villa María del Triunfo

Puente Piedra

Los Olivos

Chorrillos

Independencia

Carabayllo

San Miguel

Breña

¿Qué canales de TV transmiten noticias de coronavirus en el Perú?

Esta es la lista de canales televisivos para que te informes sobre el coronavirus en el Perú:

Latina Televisión - Canal 2

América Televisión - Canal 4

Panamericana Televisión - Canal 5

TV Perú, señal oficial - Canal 7

ATV - Canal 9

RTV - Facebook de La República

¿Cómo evitar contagiarme de coronavirus?

Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

Evite saludar con beso en la cara

Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

¿Qué es la COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

Este virus apareció por primera vez de manera oficial en Wuhan, China. Científicos creen que el virus fue transmitido de los murciélagos a otro animal, el cual actuó como intermediario para llegar a los seres humanos. Esta especie habría estado en el mercado de ciudades de la ciudad china en la que se origino todo, pero aún no se descubre de qué criatura se trata.