Martín Vizcarra y las frases que dejó su enfático pronunciamiento sobre audios de Richard Swing

Martín Vizcarra se pronunció este jueves tras encontrarse en el ojo de la tormenta luego de que el presidente de la Comisión fiscalizadora del Congreso, Edgar Alarcón, difundiera un audio en donde se le escucha a Ricardo Cisneros, conocido también como "Richard Swing", mantener una conversación telefónica con la asistente del Despacho Presidencial Karen Roca.

"Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros. Yo lo que sí he dicho es que no he intervenido en sus procesos de contratación", aseguró el jefe de Estado desde el Palacio de Gobierno.

En ese sentido, el mandatario señaló que existe un "complot contra la democracia". "Cada vez que hemos sido atacados por las fuerzas oscuras, hemos respondido claramente. No nos van a doblegar", añadió Vizcarra.

Asimismo, Vizcarra Cornejo, quien según su análisis no hay argumentos para una vacancia presidencial, advirtió que no "renunciará".

Por otra parte, Martín Vizcarra se refirió sobre el parlamentario Edgar Alarcón, quien presentó los tres audios al Congreso. "Quién expone estos audios es un personaje, al cual la Fiscalía ha solicitado levantarle la inmunidad parlamentaria por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso y falsificación de documentos", sostuvo.

Sigue todas las declaraciones del presidente Martín Vizcarra tras la difusión de los audios que difundió el congreso Edgar Alarcón.

“Audios demostrarían que presidente Martín Vizcarra mintió al país. Esto es realmente grave. Habrían bancadas muy preocupadas, se les cae acuerdos bajo la mesa y se quedarían con caños cerrados”, expresó el legislador tras difundirse los presuntos audios del presidente de la República.

La conferencia tiene lugar tras realizarse un Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, producto de este remezón político.

- Edgar Alarcón ha solicitado garantías para su vida tras el audio revelado. Asimismo, pidió seguridad para Karem Roca y Richard Swing.

- Vizcarra convocó a una reunión de emergencia con el Consejo de Ministros.

Richard Swing y los audios sobre Martín Vizcarra

En el primer audio mostrado en la sesión virtual del Pleno del Congreso, se escucha al jefe de Estado conversar con Karem Roca y Mirian Morales sobre las reiteradas visitas que tuvo Richard Swing a Palacio de Gobierno.

“Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia es para salir de esto todos en conjuntos”, señala el presidente.

“Escribe todo lo que vas a decir en tu presentación. Escríbelo, no lo digas de memoria. Quiero leer cómo vas a presentar porque si te dan un espacio para que te presentes y respondas dices tal y tal cosa. Tienes que leerlo, eso no lo tienes en la cabeza, no te lo vas a memorizar. Si te preguntan sobre los ingresos tienes que dar respuestas simples”, afirma.

En otra instancia, Karen Roca sostiene un diálogo con el cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’. Roca se muestra sumamente afectada y refiere que el presidente la ha “traicionado” pese a todos los años que han trabajado juntos.

“Es es tu oportunidad para que digas las cosas como son, Richard. Te aseguro, que así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti, mira, cuántos años he estado a su lado y no le he importado yo, me ha botado prácticamente”, le dice Roca a Swing.

Finalmente, Swing aclara que es muy cercano al presidente Vizcarra y que incluso él fue el que ideó cerrar el Congreso. “Yo le decía a Martín, esto va a pasar, ellos ya saben que yo soy tu asesor todos lo saben, periodista. Ese señor cerró el congreso porque yo se lo ordené”, aseveró.

PRIMER AUDIO

Conversación completa.

Martín Vizcarra: "Lo que hay que ver es cuándo va a ser la respuesta de todos los involucrados porque ahí está Karen, estoy yo, está Mirian".

Karen Roca: "He verificado la agenda y encontré solamente las de Óscar que era de Cotrina y Pedro".

Mirian Morales: "¿Llegaron a entrar o no llegaron a entrar? Porque entonces tu dices si hay dos o no. En ánimos de equipo para manejar la misma información todos quisiera saber si han recibido a Richard Swing o no".

Karen Roca: "En mi caso no lo he recibido nunca. Él (Richard Swing) siempre pedía con el presidente o contigo. Yo voy a asumir lo que tenga que asumir. Lo que están refiriendo es porque está en el portal de Transparencia".

Martín Vizcarra: "Por eso hay que decir, es que fue dos veces."

Karen Roca: "Y si empiezan a decir a sí como te han preguntado a ti [a Mirian], digo sí, viene pero no siempre se recibe, o sea, afirmaré eso, así como dice el presidente".

Martín Vizcarra: "Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia es para salir de esto todos en conjuntos".

Karen Roca: "Me puse alerta cuando justo ese día Mirian me dice que ya estaba la Contraloría..."

Mirian Morales: "Antes de que saliera en medios, primero yo pedí el registro de Richard y solo vi esas dos [visitas]"

Martín Vizcarra: Ya lo tienes, no puedes cambiar. Yo sí, te lo digo para que sepas, para que tengas argumentos para la respuesta.

Karen Roca: Mayormente puede ser porque vienen, se paran en Desamparados y se anuncian. Entonces yo puedo decir que al final el señor Cisneros me sorprendió diciendo que tenía reunión con el presidente. Eso es más creíble.

Martín Vizcarra: Tú mañana si te preguntan cuántas veces, dices dos veces. Más, no.

Mirian Morales: Si te preguntan sacas esto. Pero lo que seguro te van a preguntar es la del 12 de octubre.

Karen Roca: Pero me van a preguntar de Iván, de hecho.

Martín Vizcarra: "No, tú no sabes".

Mirian Morales: De estos dos registros, es importante que uses el mismo argumento Karen, que simplemente por prevención lo agendaste, por eso pusiste tal. Las dos que tienes que responder con el mismo argumento son la del 13 de agosto del 2019 y el 12 de junio del 2018. Con esto sacamos el tema.

Martín Vizcarra: ¿Ya tienes todo bien claro? Mañana tienes que...

Karen Roca: "Mañana me toca a la una, igual vengo temprano para ver".

Martín Vizcarra: "Escribe todo lo que vas a decir en tu presentación. Escríbelo, no lo digas de memoria. Quiero leer cómo vas a presentar porque si te dan un espacio para que te presentes y respondas dices tal y tal cosa. Tienes que leerlo, eso no lo tienes en la cabeza, no te lo vas a memorizar. Si te preguntan sobre los ingresos tienes que dar respuestas simples. Es un cuestionario de preguntas y respuestas que debes tener trabajado".

Karen Roca: "Osquitar yo tengo todo armado, pero de ahi me ayudas en eso".

SEGUNDO AUDIO

Conversación entre Martín Vizcarra y Karen Roca

Karen Roca: Yo tampoco voy a renunciar y les digo ustedes Martín Vizcarra: ¿Ustedes? ¿Cuál ustedes?

Karen Roca: Usted es mi padre, yo lo he considerado mi padre. Presidente yo en mi corazón voy a guardar muchas cosas, pero el ministro le ha pedido la renuncia a Iván a través de Figueredo y ha dicho que usted le ha quitado la confianza a Iván.

Martín Vizcarra: El ministro está ajeno a todo esto. Lo metes al ministro, tú lo estás metiendo al ministro.

Karen Roca: Usted ahorita termina y le voy a enseñar algo, somos una familia tranquila y normal.

Martín Vizcarra: Tus odios son tu problema.

Karen Roca: Usted sabe que ella [Mirian] es la culpable de todo lo que está pasando acá.

Martín Vizcarra: Ella va a pagar por eso.

Karen Roca: "¿Cuándo quiere que renuncie?"

Martín Vizcarra: "Tu no pones la fecha"

TERCER AUDIO

Richard Swing se quiebra y acusa al presidente Martín Vizcarra de haberlo traicionado.

Richard Swing: "Es es tu oportunidad para que digas las cosas como son, Richard. Te aseguro, que así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti, mira, cuántos años he estado a su lado y no le he importado yo, me ha botado prácticamente. Si tú supieras lo que me ha dicho, me ha humillado de la peor manera y testigo es él. Solo te digo eso, confía, yo no te estoy mintiendo, te lo juro, el me ha humillado, se ha burlado de mí, me ha dicho ‘ya no has estado 10 años conmigo? renuncia pues, ¿qué más quieres?’", dice.

Martín Vizcarra

Martín Alberto Vizcarra Cornejo, es el actual Presidente Constitucional de la República desde el 23 de marzo de 2018. En las elecciones generales de 2016, fue elegido primer vicepresidente de la República. El 28 de julio de ese mismo año asumió el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones.

Fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Canadá en setiembre de 2017.

