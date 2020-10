Donald Trump se quita la mascarilla en la Casa Blanca a pesar de la COVID-19

Donald Trump fue dado de alta del Hospital Militar Walter Reed tras mejorar sus síntomas frente a la COVID-19. No obstante, el presidente de Estados Unidos causó polémica al quitarse la mascarilla frente a la prensa debido a que aún no ha culminado su tratamiento contra el coronavirus.

El primer mandatario estadounidense regresó a la Casa Blanca en la noche de este lunes 5 de octubre, ya que estuvo en el mencionado centro médico después de que tuco fiebre intensa el viernes por la mañana.

No obstante, su médico personal, Sean Conley, señaló que no presenta fiebre desde hace 72 horas y su nivel de oxígeno es normal. Por lo que Trump hizo acto de presencia en la Casa Blanca, subiendo las escaleras del pórtico sur, quitándose la mascarilla para ingresar al interior del edificio.

BREAKING: Pres. Trump arrives back at the White House, and removes his mask, following several nights at Walter Reed Medical Center. The president left Walter Reed this evening despite not having completed his full COVID-19 treatment. https://t.co/7576qgof46 pic.twitter.com/9k5QFLJOgq