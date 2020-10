Donald Trump es dado de alta tras haberse contagiado de COVID-19

Donald Trump fue diagnosticado con COVID-19 el pasado viernes 2 de octubre. Ahora, tres días después, los médicos de la Casa Blanca han señalado que hoy le darán de alta al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

“En las últimas 24 horas cumplió o superó todos los criterios estándar de alta hospitalaria”, explicó su médico de cabecera, el doctor Sean P. Conley durante una conferencia de prensa, informando que el primer mandatario estadounidense no ha tenido fiebre en más de 72 horas y que sus niveles de oxígeno son buenos.

“Aunque, es posible que aún no esté completamente fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo en que todas nuestras evaluaciones, y lo más importante, su estado clínico, respaldan el regreso seguro del presidente a casa, donde estará rodeado de atención médica de clase mundial 24/7”, añadió.

Asimismo, recordemos que el mismo Trump anunció que sería dado de alta a través de su cuenta en Twitter. “Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 18.30 horas ¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo a la COVID-19. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado bajo la administración de Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”, publicó.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!