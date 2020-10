Coronavirus en Perú EN VIVO: 849 371 casos y 33 305 fallecidos HOY 11 de octubre

Coronavirus en Perú. Conoce toda la información con respecto al avance de la COVID-19 en nuestro país, con todos los datos oficiales del Minsa. Revisa los casos, fallecidos y recuperados actualizados HOY 11 de octubre, todo a través de Libero.pe.

Coronavirus en Perú: Fallecidos

Según el reporte que brinda el Ministerio de Salud de acuerdo a la Sala Situacional COVID-19, hasta el momento, y, con el sinceramiento de cifras de fallecidos por coronavirus en nuestro país, la suma del total de decesos asciende a 33 305. El Minsa mencionó que el último sábado se registraron 82 decesos, 23 más que lo reportado el viernes.

Coronavirus en Perú: balance de casos

A continuación te mostraremos una tabla en la que podrás ver el aumento de casos positivos de COVID-19 en nuestro país en las últimos días.

CASOS POSITIVOS FALLECIDOS RECUPERADOS HOSPITALIZADOS VIERNES 9 846 08 (+1517) 33 223(+65) 738 189(+189) 6334 (-210) SÁBADO 10 849 371 (+1076) 33 305(+82) 743 969 (+84) 6291 (-43) CIFRA ACTUAL 849 371 33 305 743 969 6291

Informe del coronavirus en el Perú

Casos: 849 371

Fallecidos: 33 305

Recuperados: 743 969

Coronavirus en Perú - HOY domingo 11 de octubre

Sigue las últimas noticias del coronavirus en Perú hoy domingo 11 de octubre.

- 8 p. m. Ministerio de Agricultura y Riego: Minagri proyecta importantes obras de envergadura en la región Tumbes a través del PEBT, entre ellas la renovación de la bocatoma La Palma, infraestructura de riego en sector las Estufas e Higuerón, 51 Núcleos Ejecutores, entre otras.

- 6 p. m. Ministerio de Agricultura y Riego: El Minagri dio a conocer que entre enero y agosto de este año, las exportaciones de frutas siguen en alza y sumaron más de US$ 2 200 millones en ventas a los principales mercados del mundo.

📰Lee la nota aquí: https://t.co/I35XWdJpyF pic.twitter.com/omegX0I3ms — MINAGRI - PERÚ (@minagriperu) October 11, 2020

- 5.10 p. m. Ministerio de Salud: Los puntos estratégicos de inmunización seguirán siendo implementados en todo país como parte de la Jornada Nacional de Vacunación. Las próximas jornadas se realizarán en los meses de noviembre y diciembre.

- 4.47 p. m. Ministerio del Interior: El ministro César Gentille, anunció la unificación de la inteligencia policial para luchar contra el narcotráfico y terrorismo.

🇵🇪 Fortalecemos la labor de la @PoliciaPeru en el #VRAEM. El ministro del Interior, #CésarGentille, anunció la unificación de la inteligencia policial para luchar contra el narcotráfico y terrorismo.



Conoce más detalles en este vídeo. 📹 pic.twitter.com/T055q6Rl4D — Ministerio del Interior (@MininterPeru) October 11, 2020

- 3.50 p. m. Viceministro de Salud, Luis Suárez: "El objetivo de la Jornada Nacional de Vacunación es evitar cualquier brote de otras enfermedades. Estamos demostrando que tenemos un equipo de vacunación muy fuerte y que está listo para grandes campañas".

- 3.17 p. m. El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, verificó la atención en los puntos de vacunación implementados en la Agencia Municipal José Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo, y el parque La Cultura, en Lurín.

- 1.38 p. m. El presidente Martín Vizcarra y la ministra Pilar Mazzetti, participan en la Jornada Nacional de Vacunación para niños, adolescentes, y adultos mayores, a fin de reducir la brecha de inmunización generada por priorizar la atención de la COVID-19.

El presidente @MartinVizcarraC, junto a la ministra Pilar Mazzetti, participa en la Jornada Nacional de Vacunación para niños, adolescentes, y adultos mayores, a fin de reducir la brecha de inmunización generada por priorizar la atención del Covid-19.

▶️ https://t.co/3W7BwcHy1h pic.twitter.com/HS6TqDOp5j — Presidencia Perú (@presidenciaperu) October 11, 2020

- 1.22 p. m. Roban más de un millón de soles en víveres destinados para ayuda humanitaria en almacén de Indeci.

- 12.43 p. m. "Es un titular para intimidar al presidente. Siempre doy la cara, no me corro y seguiré luchando contra la corrupción. No me van a doblegar, lo niego categóricamente", comentó el presidente Vizcarra sobre las afirmaciones de colaborador eficaz.

(Fuente: Canal N)

- 10.59 a. m. "Hemos superado las 116 000 personas inmunizadas en los que va de la jornada", señaló la ministra Pilar Mazzetti desde el punto de vacunación SISOL Salud San Juan de Lurigancho, en el inicio de la segunda fecha de la Jornada Nacional de Vacunación.

- 8.51 a. m. Hoy continúa la Jornada Nacional de Vacunación.

- 8.00 a. m. Minsa: Evita que tus hijos se enfermen. Lleva hoy a tus niños de 0 hasta los 5 años, a la Jornada Nacional de Vacunación para que reciban la dosis que los protegerá de diversas enfermedades.

- 7.00 a. m. Iniciamos el día lleno de información referente al avance de la COVID-19 en nuestro país.

Coronavirus: distritos de Lima con más casos

Estos son los distritos de Lima Metropolitana con mayor nivel de contagio:

San Juan de Lurigancho

Lima Cercado

San Martín de Porres

Ate

El Agustino

Comas

Villa el Salvador

La Victoria

San Juan de Miraflores

Santa Anita

Rímac

Villa María del Triunfo

Puente Piedra

Los Olivos

Chorrillos

Independencia

Carabayllo

San Miguel

Breña

¿Qué canales de TV transmiten noticias de coronavirus en el Perú?

Esta es la lista de canales televisivos para que te informes sobre el coronavirus en el Perú:

Latina Televisión - Canal 2

América Televisión - Canal 4

Panamericana Televisión - Canal 5

TV Perú, señal oficial - Canal 7

ATV - Canal 9

RTV - Facebook de La República

¿Cómo evitar contagiarme de coronavirus?

Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo.

Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos.

Cubra su nariz y boca al toser o estornudar.

Evitar contacto con personas con dolencia respiratoria.

Evitar saludar con beso en la cara.

Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

¿Qué es el coronavirus o COVID-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

El virus fue reportado por primera vez en Wuhan, China. Científicos creen que fue transmitido de los murciélagos a otro animal, el cual actuó como intermediario para llegar a los seres humanos. Esta especie habría estado en el mercado de ciudades de China en la que se originó todo, pero aún no se descubre de qué criatura se trata.