DNI duplicado: revisa cómo tramitar tu documento de manera virtual

Duplicado de Documento Nacional de Identidad (DNI). Tal documento es una cédula que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) utiliza para reconocer a las personas como ciudadanos peruanos. Este te permite realizar distintas gestiones o trámites.

Asimismo, este es el único documento que ofrece derecho a votar a partir de los 18 años de edad. En el Perú, el DNI debe usarse para identificarse uno mismo y realizar diferentes trámites y operaciones.

¿Cuánto cuesta el duplicado de DNI?

Para obtener el DNI deberás pagar:.

DNI azul: S/ 21

DNI electrónico: S/ 33

¿Cómo obtener el duplicado de DNI?

Ingresa a la plataforma web de la Reniec para el duplicado de tu DNI.

Debes validar tu información personal y pasar por un reconocimiento facial tras ingresar tu número DNI, esto se debe hacer descargándote APP Dni BioFacial para tu celular.

Tras ello, deberás colocar tus datos de contacto, método de pago y agencia en la que prefieras recoger tu documento cuando esté listo.

Para terminar, deberás ingresar el código que se te pide de tu comprobante de pago y habrás finalizado el trámite.

Ahora solo debes sacar una cita para ir a recoger el duplicado de tu DNI.

¿Cómo sacar cita para recoger el duplicado de mi DNI?

Ingresa a la página oficial de la Reniec: https://www.reniec.gob.pe/portal/intro.htm.

Accede a la opción 'Servicios en línea'.

Luego dale clic a 'Reserva de Citas' o te dejamos el link acá: https://serviciosweb.reniec.gob.pe/citasdnie/.

Explica el servicio que necesitas y escoge una locación para ser atendido.

Finalmente, te llegará un correo con la cita confirmada y todos los detalles.

¿Cuál es el horario de atención de la Reniec?

La cita deberá ser confirmada por el Reniec vía SMS o correo. Estos son los horarios de atención:

Primer turno: 7:45 a.m. a 12:15 p.m.

Segundo turno: 1:15 p.m. a 5:45 p.m.

¿Cómo renovar DNI vencido?

No te preocupes, si tu DNI ha vencido no tienes la obligación de renovarlo. El Gobierno ha señalado que los documentos seguirán vigentes hasta que pase el Estado de emergencia por la COVID-10, esto es para que las personas puedan seguir utilizando su DNI para ocasiones importantes y que no tengan la necesidad de aglomerarse para realizar el trámite.