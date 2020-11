Golpista de Manuel Merino no renunciará: "La Constitución me avala"

La crisis política, sumado a los dos asesinatos de manifestantes contra su Gobierno de Facto, Manuel Merino de Lama se resiste a renunciar a su cargo de presidente de la República.

Según la información del periodista Martín Hidalgo, el golpista de Merino les comunicó a su gabinete ministerial, en las instalaciones del Ministerio del Interior donde se ejecutó una reunión por los acontecimientos ocurridos de este sábado 14 de noviembre, que no renunciará.

"Manuel Merino no renunciará y mañana (domingo 15 de noviembre) dará una conferencia. En la reunión que sostuvo con ministros y en conversaciones con otros políticos notificó eso y que si quieren sacarlo necesitan vacarlo (87 votos) y no pueden censurarlo (66 votos). “La Constitución me avala”, les dijo", reveló a través de su cuenta de Twitter.

Hidalgo revela que Merino no abandonará el poder porque la división que se ha instalado en el Congreso no permitirá una rápida elección de su sucesor.

"En la reunión con ministros, Manuel Merino también indicó que no puede renunciar porque dejaría un vacío de poder. Esto porque piensan que en el #Congreso están divididos y no elegirán a su reemplazo tan rápido (en lo que resta del día)", expresó.

"Otro tema es que Manuel Merino cree que el costo político de las muertes en la protesta se cubre con la renuncia del ministro del Interior Gastón Rodríguez. Además, espera que algunos de los otros ministros reconsideren sus renuncias", detalla.

Diferentes bancadas del Congreso han presentado mociones de censura contra la actual Mesa Directiva del Congreso. ¿Esto de qué manera podría influir en la caída de Manuel Merino?

Sucede que Merino recibió el encargo de ser presidente de la República al ostentar el cargo de presidente del Congreso. Si pierde este último cargo, automáticamente deja de ser presidente del Perú. La reunión clave está fijada para este domingo, en el Parlamento, a las 8:00 a. m.