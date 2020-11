Congreso finalmente presenta lista única a la Mesa Directiva: retiraron la segunda sobre la hora

Tras la renuncia a la presidencia de Manuel Merino, el Congreso se encuentra buscando la manera de solucionar esta crisis política y emitió dos listas de candidatos a la Mesa Directiva. No obstante, sobre la hora decidieron eliminar una de ellas

La primera lista de candidatos es liderada por Francisco Sagasti (Partido Morado) como presidente,Mirtha Vásquez (Frente Amplio) es primer vicepresidente, Luis Roel Alva (Acción Popular) segundo vicepresidente y Matilde Fernández (Somos Perú) como tercera vicepresidente.

Por otra parte, la segunda lista era encabezada por María Teresa Cabrera Vega, Leslye Lazo (Acción Popular), Mariano Yupanqui (Somos Perú) sería primer vicepresidenta, aparece como segundo vicepresidente y Yessica Apaza (Union por el Perú) es tercera vicepresidenta.

Sin embargo, esta última fue eliminada sobre la hora por el mismo Congreso debido a que Leslye Lazo no había firmado y se mostró en desacuerdo con formar parte de dicha lista. "No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad", indicó la parlamentaria en redes sociales.

Por ello, el vocero de Podemos, Aron Espinoza, confirmó que la lista encabezada por María Teresa Cabrera fue retirada totalmente. Ante ello, solo sigue en marcha la nómina que tiene a Francisco Sagasti como presidente y la votación del Congreso tiene como hora de inicio las 2 de la tarde.

Recordemos que, el primer intento de conseguir una Mesa Directiva se realizó ayer y las votaciones no aceptaron la lista de candidatos que se había presentado. Con 42 votos a favor, 52 en contra y 25 abstenciones, se rechazó la nómina que tenía como presidente a Rocío Silva Santisteban, Francisco Sagasti (Partido Morado) en la primera vicepresidencia, Luis Roel Alva (Acción Popular) en la segunda y Yessica Apaza (Unión por el Perú) en la tercera.