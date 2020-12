Profesor trolea a sus alumnos al compartir las respuestas de un examen - VIDEO

Las redes sociales siguen albergando videos virales de las clases virtuales que se han popularizado durante este 2020 a causa de la pandemia del coronavirus. En esta oportunidad, un profesor le jugó una curiosa broma a sus alumnos, la cual fue publicada en Youtube para generar algunas risas entre los usuarios de dicha plataforma.

Debido a que el año está por finalizar, los exámenes correspondientes están por llegar mientras que otros y se están ejecutando, por lo que el alumnado no debe desaprovechar ninguna oportunidad para sacar la nota más alta posible y así aprobar sus materias.

Es así que una alumna de una clase virtual en el extranjero se percató que entre los archivos compartidos vio uno que llevaba un nombre curioso pues, en otras palabras, allí encontrarían las respuestas de un examen.

Al abrir ese archivo no se encontró ningún examen resuelto ni alguna ayuda sino que el enlace los llevaría a un video de YouTube de troleo con la popular canción "Never Gonna Give You Up" de Rick Astley, el cual es popular en redes sociales.

Muchos creyeron, según lo que relata la señorita, que el profesor había cometido un error, pero luego se dio con la sorpresa del buen humor del profesor al jugarles una pequeña troleada.

El alumnado en general de dicho curso tuvo que quedarse con las ganas de obtener las respuestas y deberán estudiar lo más que puedan para aprobar el curso de Estadística.