'Chibolín' pide no votar por Adriana Tudela, candidata del partido de Hernando de Soto

Polémica. Andrés Hurtado Grados, más conocido como 'Chibolín' en el mundo artístico, pidió en vivo a todos los peruanos que no voten por Adriana Tudela, candidata al Congreso y número cinco del partido de Hernando de Soto (Avanza País), debido a que "arrochó" a un grupo de ciudadanos cuando se quisieron tomar una fotografía con ella.

"Dos personas querían tomarse foto con la candidata Tudela, y ella los arrochó y les dijo: 'Yo contigo no me tomo foto'. Ella no sabía que yo estaba al costado. Y dije esta mujer no puede estar en el Congreso, qué vergüenza ajena sentí. No podía creerlo", expresó en su programa.

"Entonces esta 'pituquita', que le apestan los peruanos, ¿para qué quiere estar en el Congreso? Dios no lo permita, ni a ustedes se les ocurra votar por la número 5 de Hernando de Soto. Y si entra, todos los sábados de su vida le voy dedicar que vi cómo maltrato psicológicamente a peruanos que solo querían tomarse una foto", agregó 'Chibolín'.

Sin embargo, inmediatamente la candidata al Parlamento le respondió a través de su cuenta oficial de Twitter, contando otra versión de los hechos. "Lo que pasó fue que me lo crucé (a Andrés Hurtado) en la calle mientras volanteaba y no acepté tomarme una foto con él. Desde el inicio he querido hacer mi campaña basada en ideas y propuestas, y no en espectáculos", explicó en su perfil social.

"Él se lo tomó muy mal y me amenazó con hacer lo que acaba de hacer. Tras ver que no solo cumplió con su amenaza, sino que se inventó que no quise tomarme fotos con alguien más, me reafirmo más que nunca en mi decisión", agregó Adriana Tudela.

Tras la respuesta, algunos usuarios en redes sociales indicaron que no le creen y que 'Chibolín' no tendría por qué mentir, ya que es el asesor político de Hernando de Soto. No obstante, hubo quienes sí confiaron en la respuesta de la postulante al Congreso y la respaldaron.

Andrés Hurtado asesor de Hernando de Soto

Hace unos días, en diálogo con Panorama, el candidato presidencial Hernando de Soto reveló la estrecha relación que tiene con 'Chibolín'. “Él juega un papel muy importante porque me asesora de una manera en la cual yo puedo comunicar cosas que son de mi dominio completo, que yo creo que son sencillas porque eso es lo que hago todos los días, de manera que yo pueda ser entendido por la gente que yo siempre he tratado de favorecer, cosa que es muy importante para mí Andrés Hurtado”, pronunció.

“Es una figura muy importante, Andrés es una persona que se comunica, sobre todo con mucho de los sectores que a mí me interesan: la informalidad, la gente más pobre. Para mí, es un orgullo tenerlo porque he conocido un lado humano increíble, y me ha dado a mí luces en una serie de aspectos que no conocía”, agregó el postulante a ser presidente del Perú.