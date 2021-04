Ley seca 2021 - Elecciones en Perú: ¿Cuánto es la multa por no cumplir con la orden?

La ley seca es una de las medidas que se viene repitiendo durante muchos años como previa a los comicios electorales de la ciudadanía y estas nuevas elecciones no serán ajenas a esta restricción ya que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ha dispuesto que esta medida empezará desde el sábado 10 de abril a las 8:00 a.m.

Los ciudadanos que no acaten la medida restrictiva serán sancionados con pena privativa de libertad (cárcel) no menor a seis meses, una multa no menor a S/. 2.790 y una pena accesoria.

Además, desde el lunes 5 de abril, ya empezaron a regir diversas restricciones electorales como por ejemplo la prohibición de encuestas de intención de votos en los diversos medios de comunicación.

Cabe resaltar que con esta restricción se evitará que se eviten incidentes el día de los comicios (11 de abril) y regirá hasta las 8:00 de la mañana del lunes 12 de abril.