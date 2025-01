Indira Huilca tras juramentación del presidente Castillo: "Un inicio histórico"

Ante ello, la fémina no dudó en responderle sin filtro alguno y su comentario estalló en el ciberespacio. "Tener discrepancias políticas es legítimo y necesario. Pero esta clase de comentarios son patéticos y realmente fracturan a una sociedad como la nuestra ¿Ya volvimos a los tiempos del gamonalismo? ¿Los indios no podemos comer en la mesa? No, a ese país no vamos a volver”, sentenció.