Vocero de Perú Libre: "Propuesta de servicio militar para jóvenes 'es voluntaria'"

"Creo que hay que ver en el real contexto lo que se ha planteado. El maestro (Pedro Castillo) ha dicho que vamos a proponer también el servicio militar voluntario, no ha dicho que van a ir sí o sí. Ha dicho que el Ejército, las Fuerzas Armadas o el servicio militar están abiertos, no solamente a una posibilidad de acuartelamiento, sino a una posibilidad de capacitación y formación técnica",

"Hay una propuesta para que los jóvenes que no pueden estudiar, que no tienen trabajo, asuman como una posibilidad el servicio militar voluntario porque dentro tendrán que implementar y reforzar lo que hasta ahora hemos tenido (…) y que el servicio militar obligatorio no sea solamente una formación militar, de defensa nacional, sino que pueda abrir una inmensa variedad de posibilidades técnicas que luego sirva al desarrollo personal", manifestó.