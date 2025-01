Pedro Suárez Vértiz a Ernesto Pimentel: “Sueño que aparezca mi cura”

Pedro Suárez Vértiz , quien es uno de los cantautores peruanos más reconocidos del país, no fue ajeno al mensaje que le envió su amigo Ernesto Pimentel a través de Instagram, donde le expresó su sentir por el complicado momento que sigue viviendo tras la enfermedad que padece desde hace ya bastantes años atrás y que todavía no se ha encontrado una cura.

"Querido Ernesto, no tienes idea de cuánto significan tus felicitaciones para mí. Porque cuando me diagnosticaron el síndrome, incurable según los médicos, que hoy padezco, pensé automáticamente en ti. Y lo hice porque a ti también te dieron una noticia devastadora sobre tu salud hace muchísimos años. Cuando tu síndrome era prácticamente una sentencia de muerte", escribió en la primera parte de su emotivo mensaje.

Luego de ello, argumentó, "Se te dio el milagro de que aparecieron las medicinas precisas y tu enfermedad se volvió un simple mal crónico ... Y me llené de felicidad por ti... Gracias por tus palabras que me llenan de fe, porque yo también sueño con que algún día, dentro de mi vida, aparezca la cura para lo mío. Mientras tanto le sonreiré a la vida como tú lo hacías cuando todavía no aparecían tus medicinas".